Białe, tanie i szybkie. Takie są nowe monitory iiyama

Jeśli lubisz białe zestawy komputerowe i myślałeś o kupnie nowego monitora to oferta Japończyków może Cię zainteresować. Zwłaszcza, że cena w Polsce jest atrakcyjna.

Wśród gier sieciowych królują obecnie tytułu takie jak Counter-Strike: Global Offensive, Genshin Impact, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, League of Legends, Fortnite i wiele innych. Chociaż są to gry z różnych gatunków, to mają cechę wspólną - są bardzo dynamiczne.

iiyama wyceniła swój nowy monitor na 799 złotych

Tym samym wśród graczy sporą popularnością cieszą się od dłuższego czasu monitory o wysokiej częstotliwości odświeżania, które potrafią dać przewagę nad przeciwnikiem. A tak się składa, że japońska firma iiyama zaprezentowała nowy model kuszący zarówno niską ceną, jak i białą kolorystyką.

iiyama G-Master GB2470HSU-W5 to 24-calowy monitor z matrycą typu Fast IPS, która oferuje rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli i częstotliwość odświeżania do 165 Hz. Deklarowany czas reakcji (MPRT) to 0,8 milisekundy. Mowa o kontraście statycznym 1100:1 oraz maksymalnej jasności do 250 cd/m2.

Oczywiście nie zabrakło tutaj technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium czy dwóch wbudowanych głośników, każdy o mocy 2 W. Panel I/O oferuje po jednym HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2, złącze słuchawkowe oraz HUB USB. Ekran posiada regulację pochylenia, wysokości i funkcję Pivot.

Monitor iiyama G-Master GB2470HSU-W5 trafił już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Polsce wynosi 799 złotych. Jest więc bardzo przystępnie jak za monitor dla graczy.

Źródło zdjęć: iiyama

Źródło tekstu: oprac. własne