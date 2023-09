ASUS oszalał? Producent planuje aż 64 nowe Radeony

Wygląda na to, że partnerzy AMD podwijają rękawy i biorą się wreszcie do roboty. W sieci pojawiły się informacje o planach ASUSa dla serii Radeon RX 7000.

Premiera kart graficznych AMD Radeon 7000 była dość ślamazarna. Czerwoni pokazali mniej modeli i zdecydowanie później niż NVIDIA w przypadku rodziny GeForce RTX 4000. Dopiero niedawno oferta została dopełniona przez Radeona RX 7700 XT oraz RX 7800, ale nadal są luki w niskim segmencie.

ASUS ma w planach sporo białych Radeonów RX 7000

Co więcej partnerzy tacy jak ASUS, GIGABYTE, MSI i inni wyraźnie niechętnie podchodzili do tej generacji kart AMD. W sprzedaży pojawiało się znacznie mniej autorskich Radeonów, niż GeForce'ów. To się jednak może niedługo zmienić, bo jeden z dużych producentów ma ambitne plany.

Nowy wpis w bazie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) zdradza, że firma ASUS planuje aż 64 autorskie Radeony RX 7700 XT i RX 7800 XT. Podzielone będą one na cztery serie - ROG Strix, TUF Gaming, Dual i ProArt oraz dwa kolory - biały i czarny. Do tego oczywiście dojdą warianty z i bez fabrycznego podkręcenia (OC).

Jest to o tyle ciekawie, że Tajwańczycy chcą najwyraźniej mieć całą swoją ofertę w dwóch wersjach kolorystycznych. Część modeli - jak np. ProArt - dostępne były do tej pory tylko w czerni. Zaś seria ROG Strix w bieli dostępna była tylko w przypadku wyżej pozycjonowanych i droższych GeForce'ów.

Oczywiście trzeba pamiętać, że wpis w EEC nie oznacza, że wszystkie te karty pojawią się w sprzedaży. Zapewne nie zobaczymy nawet połowy z wymienionych modeli. To tylko daje pogląd na plany jakie mają Tajwańczycy i nad czym aktualnie pracują. Sporo będzie zależeć od tego jak będą sprzedawać się inne Radeony.

Źródło zdjęć: ASUS, EEC, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne