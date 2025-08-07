Wścieklizna? Lepiej uważaj na asteroidy, które mogą Cię zabić

O takich przypadkach śmierci słyszy się niezwykle rzadko. Śmierć w wyniku uderzenia asteroidy lub jej fragmentu w postaci meteorytu z pewnością jest medialna, ale też nie tak popularna. Badacze pod wodzą Carrie Nugent z Olin College of Engineering w Stanach Zjednoczonych postanowili sprawdzić jak duże jest prawdopodobieństwo, że to właśnie w ten sposób udamy się na drugą stronę. Wnioski są zaskakujące.

Ryzyko uderzenie asteroidy

Okazuje się chociażby, że według przeprowadzonych obliczeń śmierć w wyniku uderzenia asteroidy jest bardziej prawdopodobna niż śmierć w wyniku wścieklizny. Ale za to dużo mniejsze szanse są na to niż w wypadku samochodowym. Choć dokładnie obliczenie ryzyka w tym przypadku – jak podkreśla portal sciencealert.com – jest trudne. Nie wiemy o wszystkich niebezpiecznych obiektach, które mogą zmierzać w naszą stronę. Do tego ludzie pracują nad systemem, który może zapobiegać takim zdarzeniom.

Jak przeprowadzono te obliczenia? Badacze zebrali dostępne dane na temat asteroid bliskich Ziemi i wcześniejsze oceny ryzyka dla asteroid o wielkości ponad 140 metrów. To była podstawa do wyliczenia częstotliwości uderzeń tego rodzaju obiektów. Co ważne, nie wyliczano tu prawdopodobieństwa uderzenia w człowieka, ale po prostu w Ziemię. Następnie zebrano dane na temat różnych rodzajów śmierci w ciągu średniego, globalnego życia człowieka, czyli obecnie 71 lat i porównano te dane z powyższymi wynikami.

Największe zagrożenie

Całość, łącznie z dziewięcioma innymi, potencjalnymi zagrożeniami umieszczono na wykresie, w którym jedna oś pokazuje śmiertelność takiego zdarzenia, a druga jej prawdopodobieństwo. Wśród innych zagrożeń skutkujących śmiercią zebrano: zawalenie się dziury w suchym piasku, atak słonia, uderzenie pioruna, wypadki przy skokach spadochronowych, zatrucie tlenkiem węgla, wypadek samochodowy, wścieklizna i choroba grypy.