Wścieklizna? Lepiej uważaj na asteroidy, które mogą Cię zabić
Meteoryty i asteroidy nie należą do najczęstszych przyczyn śmierci na Ziemi. Okazuje się jednak, że mogą być bardziej zabójcze, niż czasem mogłoby się wydawać.
O takich przypadkach śmierci słyszy się niezwykle rzadko. Śmierć w wyniku uderzenia asteroidy lub jej fragmentu w postaci meteorytu z pewnością jest medialna, ale też nie tak popularna. Badacze pod wodzą Carrie Nugent z Olin College of Engineering w Stanach Zjednoczonych postanowili sprawdzić jak duże jest prawdopodobieństwo, że to właśnie w ten sposób udamy się na drugą stronę. Wnioski są zaskakujące.
Ryzyko uderzenie asteroidy
Okazuje się chociażby, że według przeprowadzonych obliczeń śmierć w wyniku uderzenia asteroidy jest bardziej prawdopodobna niż śmierć w wyniku wścieklizny. Ale za to dużo mniejsze szanse są na to niż w wypadku samochodowym. Choć dokładnie obliczenie ryzyka w tym przypadku – jak podkreśla portal sciencealert.com – jest trudne. Nie wiemy o wszystkich niebezpiecznych obiektach, które mogą zmierzać w naszą stronę. Do tego ludzie pracują nad systemem, który może zapobiegać takim zdarzeniom.
Jak przeprowadzono te obliczenia? Badacze zebrali dostępne dane na temat asteroid bliskich Ziemi i wcześniejsze oceny ryzyka dla asteroid o wielkości ponad 140 metrów. To była podstawa do wyliczenia częstotliwości uderzeń tego rodzaju obiektów. Co ważne, nie wyliczano tu prawdopodobieństwa uderzenia w człowieka, ale po prostu w Ziemię. Następnie zebrano dane na temat różnych rodzajów śmierci w ciągu średniego, globalnego życia człowieka, czyli obecnie 71 lat i porównano te dane z powyższymi wynikami.
Największe zagrożenie
Całość, łącznie z dziewięcioma innymi, potencjalnymi zagrożeniami umieszczono na wykresie, w którym jedna oś pokazuje śmiertelność takiego zdarzenia, a druga jej prawdopodobieństwo. Wśród innych zagrożeń skutkujących śmiercią zebrano: zawalenie się dziury w suchym piasku, atak słonia, uderzenie pioruna, wypadki przy skokach spadochronowych, zatrucie tlenkiem węgla, wypadek samochodowy, wścieklizna i choroba grypy.
Oczywiście statystyka statystyką, a życie życiem. Nie wszystkie wyliczenia powiedzą nam od razu prawdę o świcie. Wraz ze wzrostem globalnego ocieplenia maleje liczba piratów. Jest też korelacja między spożyciem margaryny na człowieka, a liczbą rozwodów w Maine. Dlatego warto pamiętać, że statystyka potrafi nam wiele pokazać, ale ostatecznie jest wciąż narzędziem, do którego użycia i przeanalizowania wyników niezbędne są też nasze szare komórki