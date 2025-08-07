Niemiecka odpowiedź na JBL Boombox. Oto Teufel ROCKSTER CROSS 2

Głośnik Bluetooth Teufel ROCKSTER CROSS 2 jest odporny na wstrząsy oraz lekkie opady deszczu (IPX5), zapewnia przy tym wielogodzinną pracę na baterii i może być wygodnie transportowany dzięki zintegrowanym uchwytom oraz praktycznemu paskowi do przenoszenia.

Za odtwarzanie muzyki odpowiada wzmacniacz o mocy 39 W oraz dwudrożny system dźwiękowy z dwoma głośnikami wysokotonowymi, subwooferem i dwoma tylnymi membranami pasywnymi. Dla uzyskania jeszcze lepszych efektów dźwiękowych zastosowano opracowaną w Berlinie przez Teufel technologię Dynamore, która znacząco poszerza panoramę stereo. Głośnik został również wyposażony w tryb „W plenerze”, dostosowujący brzmienie do warunków otwartej przestrzeni. Dodatkowo, przy ustawieniu na podłodze, możliwe jest delikatne odchylenie do tyłu, co pozwala uzyskać optymalny kąt rozproszenia dźwięku.

ROCKSTER CROSS 2 łączy się przez Bluetooth 5.3 z wykorzystaniem kodeka AAC. Można też skorzystać z funkcji Google Fast Pair oraz trybu MultiPoint umożliwiającego jednoczesne połączenie dwóch smartfonów. Tryb Party Link pozwala na podłączenie do 100 kompatybilnych głośników Teufel (wybranych modeli), a funkcja Party Link Stereo – na sparowanie dwóch ROCKSTER CROSS 2 w konfiguracji stereo. Jest też funkcja karty dźwiękowej USB-C dla komputerów PC i Mac, a także wejście AUX.

Producent obiecuje do 38 godzin pracy przy głośności 70 dB. Tryb Eco wydłuża czas pracy do 46 godzin.

W drugiej edycji konstrukcja została udoskonalona o nowe elementy, takie jak ładowanie przez USB-C oraz szerszy, wygodniejszy pasek do noszenia, który zwiększa komfort transportu. Nowa odsłona to także rozszerzona paleta kolorów. Klasyczny design Black & Red został zachowany, a do oferty dołączono dwa nowe warianty: ciemnozielony Black & Green oraz jasnoszary Light Gray.

Obsługa modelu ROCKSTER CROSS 2 została całkowicie przeprojektowana z myślą o wygodzie użytkowania. Wszystkie przyciski umieszczono w górnej części obudowy. Alternatywnie do obsługi można wykorzystać aplikację Teufel Go.

Cena i dostępność