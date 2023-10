GIGABYTE jest już gotowe na Intel Core 14. generacji

Chociaż nowych procesorów Intela jeszcze nie ma, to jeden z producentów ma już gotowe odświeżone płyty główne. Trafiły one nawet już do pierwszych osób.

Jeszcze w tym miesiącu na rynku ma debiutować nowa generacja procesorów, czyli Intel Raptor Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje będzie to odświeżenie oferty. Tym samym nie ma się co spodziewać większych rewolucji. Do tej pory mowa głównie o nieco wyższych taktowaniach i obsłudze szybszych modułów RAM.

Nowe płyty główne trafiły już do recenzentów

Na szczęście nowe CPU będą również nadal korzystać z gniazda LGA 1700, a więc będą kompatybilne z obecnymi w sprzedaży od 2021 roku płytami głównymi. Nie oznacza to jednak, że producenci tacy jak ASUS, ASRock, GIGABYTE czy MSI nie szykują się do odświeżenia swojej oferty.

Wiele osób zakładało, że Intel zaprezentuje swoje nowe procesory na niedawnym wydarzeniu Intel Innovation 2023. Wygląda na to, że tak samo myślało GIGABYTE, które rozesłało już do recenzentów swoje nowe płyty główne z serii AORUS Z790 Master X. Intel miał jednak inne plany, a Raptor Lake Refresh nie pokazano.

Tym samym by spełnić wymagania embargo Niebieskich, Tajwańczycy poprosili recenzentów, którzy testują już ich nowe platformy o cenzurę materiałów. Innymi słowy zasłonięcie wszystkich wzmianek o Intel Core 14. generacji. Na szczęście nie każdemu się to udało, a do sieci trafiły zdjęcia płyt w pełnej okazałości.

Nowe płyty główne mają oferować mocniejsze sekcje zasilania z lepszymi układami chłodzenia, obsługę wyżej taktowanych modułów RAM DDR5, wydajniejsze kontrolery sieciowe i nowszy standard łączności WiFi. Odświeżone platformy mają trafić do sprzedaży wraz z Intel Raptor Lake Refresh. Zgodnie z aktualnymi informacjami nastąpi to dzień po oficjalnej prezentacji nowych procesorów, czyli 17 października 2023.

