Patriot Viper Xtreme 5. Ekstremalnie szybkie pamięci RAM DDR5 (Test)

Składasz wydajny zestaw komputerowy? Szukasz najlepszych pamięci RAM DDR5? W takim razie mogą Cię zainteresować moduły Patriot Viper Xtreme 5. Dzisiaj bierzemy je na tapet, sprawdzamy ich specyfikacje i budowę oraz porównujemy wydajność w grach i programach z dużo tańszymi pamięciami.

Pamięci RAM DDR5 towarzyszą nam na szeroką skalę już od prawie dwóch lat. Debiutowały one na rynku wraz z procesorami Intel Alder Lake-S oraz dedykowanymi im płytami głównymi LGA 1700 pod koniec 2021 roku. W przypadku AMD trzeba było tradycyjnie już poczekać nieco dłużej, do 2022 roku na serię Ryzen 7000 i platformę AM5. Wtedy też pojawiły się nowe procesory Intel Raptor Lake-S obsługujące jeszcze szybsze moduły nich dotychczas.

Standard DDR5 względem DDR4 to kilka sporych zmian. Najważniejszy dla większości użytkowników będzie oczywiście skok wydajności, a wszystko to dzięki zdecydowanie wyższym zegarom. Najlepsze moduły RAM DDR4 oferowały 5333 MHz, a i tak mało, która płyta główna i procesor były w stanie je obsłużyć. Pierwsze moduły RAM DDR5 zaczynały się od 4800 MHz, a najszybsze z nich osiągają już nawet 8000 MHz. Niestety coś za coś – opóźnienia również znacząco wzrosły.

Oprócz tego nowa generacja pamięci oferuje większą przepustowość, a tym samym możliwe jest stworzenie pojemniejszych modułów. W przypadku DDR4 konsumenci musieli zadowolić się maksymalnie 32 GB, a i to było wielką rzadkością. Dla DDR5 już teraz na szeroką skale dostępne są pojedyncze moduły 48 GB i zestawy 192 GB.

Wisienką na torcie są niższe napięcia. Pamięci DDR4 miały sugerowane 1,2 V, zaś dla DDR5 to 1,1 V. Różnica może wydawać się niewielka, ale ma to jednoznaczny wpływ na pobór mocy. To zaś rzutuje na czas pracy na jednym ładowaniu w urządzeniach mobilnych takich jak laptopy i tablety. Należy jednak pamiętać, że większość wydajniejszych modułów RAM pracuje na wyższym (nadal całkowicie bezpiecznym napięciu), czyli około 1,3 - 1,35 V. Radziej trafiają się też 1,4 - 1,45 V.

Dzisiaj na warsztat bierzemy pamięci Patriot Viper Xtreme 5, które niedawno debiutowały na rynku. Dostępne są one w trzech różnych wariantach 7600, 7800 i 8000 MHz, co czyni je jednymi z najszybszych rozwiązań na rynku. Mowa jednak nie tylko o wysokiej wydajności, ale i atrakcyjnym wyglądzie za sprawą podświetlenia RGB LED. Jednak czy faktycznie warto dopłacać do topowych pamięci RAM? Na jaki skok wydajności można liczyć? Pora się przekonać!

Amerykanie zdecydowali się na kości pamięci SK hynix (A Die), czyli aktualnie najwydajniejsze dostępne rozwiązanie z dodatkowo potencjałem OC dla fanów podkręcania. Doprawione są one PMIC od firmy Richtek. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowymi radiatorami, które dość łatwo zdjąć - trzymają się na dwóch śrubkach i termopadach. Moduły mają wysokość do 47 milimetrów w najwyższym miejscu, a więc mogą kolidować z niektórymi chłodzeniami procesora. Nasz egzemplarz testowy to flagowy model, a więc zestaw 2x 16 GB ze specyfikacją 8000 MT/s przy CL 38-48-48-84 i napięciu 1,45 V.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak