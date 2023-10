SilverStone SUGO 17 to gratka dla fanów małych PC

Długo wyczekiwana obudowa ma wreszcie trafić do sprzedaży. Mowa o pojemnym i przewiewnym modelu stworzonym z myślą o małych komputerach.

W świecie nowych technologii mamy dwa coroczne wydarzenia, które przykuwają uwagę entuzjastów i dziennikarzy z całego świata. Mowa oczywiście o targach CES w Stanach Zjednoczonych oraz Computex na Tajwanie. To tam pokazywane są nowości, które w następnych tygodniach trafiają na sklepowe półki.

SilverStone SUGO 17 to obudowa dla zestawów Micro ATX

A tak się składa, że znana i ceniona tajwańska firma SilverStone lada moment wprowadzi do sprzedaży jedną z obudów prezentowanych w tym roku. Mowa o modelu skierowanym do fanów małych komputerów.

SilverStone SUGO 17 to obudowa o wymiarach 286 x 202 x 451 milimetrów i masie 5,8 kilograma. W jej środku zmieścimy płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 158 milimetrów; karty graficzne o długości do 400 milimetrów i zasilacze ATX, SFX-L lub SFX. Dla nośników danych przewidziano jedną zatokę 3,5" oraz dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do jedenastu wentylatorów. Dwie jednostki 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze; trzy 120-milimetrowe na prawym boku; cztery 80-milimetrowe na lewym boku i jedna 120-milimetrowa z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy wentylatory 120-milimetrowe bez RGB LED. Fani układów chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj do dwóch radiatorów 360-milimetrowych równocześnie.

Panel I/O znalazł się u zbiegu przedniej i górnej części obudowy. Gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio oraz przycisk Power i Reset.

SilverStone SUGO 17 trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny pozostają nieznane, ale poprzedni model kosztował około 399 złotych.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne