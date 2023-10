Cougar oszalał? Ten fotel schłodzi Twoje plecy

Jeśli dużo się pocisz podczas grania w gry to rozwiązaniem może być nowy fotel firmy Cougar. Producent zdecydował się na wbudowane w oparcie chłodzenie i RGB LED.

Fotele dla graczy nie są nowością na rynku, w sklepach dostępne bowiem są od wielu lat. Czym jednak różnią się od zwykłego siedziska biurowego? Przede wszystkim wyglądem - bardzo popularne są konstrukcje kubełkowe, jak w fotelach żywcem wyjętych ze sportowych samochodów.

Cougar NxSys Aero ma kosztować około 2039 złotych

Prócz tego siedziska gamingowe oferują znacznie większe opcje regulacji - wsparcie karku i odcinka lędźwiowego, odchylanie oparcia do pozycji leżącej czy podłokietniki 4D. Cougar stwierdził jednak, że to zbyt mało. Ich nowa propozycja oferuje dodatkowo podświetlenie RGB LED oraz chłodzenie pleców.

Cougar NxSys Aero to fotele zaprojektowane z myślą o graczach o masie do 160 kilogramów. Mamy tutaj do czynienia z obiciem z ekoskóry i tekstylnej siatki, a wypełnienie jest z pianki o wysokiej gęstości. Pięcioramienna podstawa jest stalowa i wyposażona w kółka o średnicy 3".

Oparcie oferuje nachylenie od 90º do 150º, podłokietniki to rozwiązanie 3D (regulacja przód-tył, lewo-prawo i góra-dół), a siedzisko ma wysokość od 48 do 54 centymetrów. Oczywiście nie zabrakło też zdejmowanej poduszki zagłówkowej.

To co jednak wyróżnia Cougar NxSys Aero na tle konkurencji to umieszczony w oparciu wentylator 200-milimetrowy. Ma on za zadanie chłodzić użytkownika i dobrze wyglądać za sprawą podświetlenia RGB LED. Do wyboru są dwa tryby pracy - 400 RPM i 13,2 dB(A) oraz 800 RPM i 24,8 dB(A), jest więc cicho. Zasilanie odbywa się z ukrytego w specjalnym schowku power banka (brak w zestawie).

Fotele Cougar NxSys Aero trafią do sklepów w Europie pod koniec października. Sugerowana cena to 449 euro, czyli około 2039 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

