Intel ma spory problem. Partnerzy Amerykanów się buntują

Znany technologiczny gigant z USA jest w tarapatach, które mogą go kosztować miliony dolarów. Partnerzy Intela nie chcą produkować kart Arc Alchemist.

Intel zaprezentował swoje pierwsze karty graficzne dla komputerów stacjonarnych w połowie czerwca. Od tamtej pory minęły już prawie dwa miesiące, a w polskich czy nawet europejskich sklepach ich nie widać. Dostępne są tylko w Chinach i to zaledwie od dwóch producentów, niekoniecznie tych największych.

Intel to trzeci producent kart graficznych obok AMD i NVIDII

I chociaż wydajność i cena Intel Arc A380 wygląda obiecująco, to pierwsze recenzje nie pozostawiają złudzeń. Sterowniki od Niebieskich są aktualnie tragiczne, pełne błędów w grach i programach. Wygląda jednak na to, że nie aktualnie dział graficzny Intela ma jeszcze większe problemy.

Jak donosi niemiecka redakcja igor'sLAB powołując się na swoje branżowe źródła partnerzy Amerykanów się buntuję. Największe firmy - chociaż żadna nazwa nie pada - nie chcą produkować autorskich modeli Intel Arc Alchemist na dużą skalę. Powodów jest kilka, ale jak zwykle chodzi głównie o pieniądze.

MSI, ASUS, GIGABYTE i wiele innych producentów po załamaniu się rynku kryptowalut ma spory problem. Mowa o magazynach pełnych kart graficznych AMD Radeon RX 6000 oraz NVIDIA GeForce RTX 3000, których prawie nikt nie chce kupować skoro zaraz debiutować mają Radeony RX 7000 oraz GeForce RTX 4000.

Firmy nie będą produkować kart, których nie sprzedadzą

Tym samym żaden z dużych producentów nie chce sobie dokładać kolejnych, trudnych w sprzedaży kart graficznych. Zwłaszcza, gdy Intel naciska by producenci skupili się na segmencie OEM, czyli gotowych zestawach komputerowych, tak by zdobyć jak najwięcej udziałów w rynku i zaistnieć w oczach zwykłych konsumentów, którzy nie są entuzjastami z rynku DYI.

Jest tylko jeden problem - sprzedaż kart graficznych do producentów gotowych komputerów czy nawet umieszczanie ich we własnych maszynach to zdecydowanie mniejszy zysk niż klienci indywidualni.

Intel oferuje gorsze warunki współpracy niż AMD i NVIDIA

Dalej Igor Wallossek przytacza rozmowy z europejskimi dystrybutorami i sprzedawcami podzespołów komputerowych. Ci również nie są zainteresowani sprzedażą Intel Arc Alchemist. I taka decyzja padła na długo zanim znana była wydajność i problemy modelu Arc A380.

Czemu? Po pierwsze tak jak producenci kart graficznych, tak i sprzedawcy chcą się pozbyć "starej" (obecnej) generacji przed premierą następnej w najbliższych miesiącach. Po drugie Intel oferuje podobno znacznie gorsze warunku niż AMD czy NVIDIA co do cen gwarantowanych i RMA (system zgłoszeń serwisowych).

Jakość układów Intel ARC Alchemist jest niska?

Na koniec zostaje chyba najciekawsza informacja - jeden z największych partnerów Intela kompletnie wstrzymał produkcję kart graficznych Intel Arc Alchemist. Powodem mają być "obawy co do jakości", ale nie zdradzono więcej szczegółów. Tym samym Niebiescy mogą zostać zmuszeni do produkcji układów referencyjnych na własną rękę ale one same raczej nie pozwolą na zwojowanie rynku...

Źródło zdjęć: expreview, ASRock, Shutterstock

Źródło tekstu: igor'sLAB, oprac. własne