Procesor AMD Ryzen zdobywa kolejny rekord świata

Na rynku od dawna mamy tylko dwóch liczących się producentów procesorów komputerowych. Dostarczają oni swoje rozwiązania zarówno do laptopów, komputerów stacjonarnych, serwerów, jak i konsol. Mowa oczywiście o AMD oraz Intelu. Raz jedna, raz druga firma wysuwa się na prowadzenie.

Ekstremalne podkręcanie wymagało użycia ciekłego azotu

Tym razem świętować mogą Czerwoni, bowiem jeden z ich procesorów zdobył rekord świata w podkręcaniu. Co więcej nie jest to jednostka konsumencka, a rozwiązanie do stacji roboczych. Mowa o AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX, który podkręcono do zawrotnych 5150 MHz.

AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX to 64-rdzeniowy i 128-wątkowy procesor oferujący taktowanie 2,7 GHz bazowo i do 4,5 GHz w trybie boost. Jest to tegoroczna jednostka korzystająca z gniazda AMD sWRX8, a więc wymagająca specjalnych, drogich płyt głównych.

Znanemu tajwańskiemu overclockerowi o pseudonimie "TSAIK" udało się podkręcić omawiany procesor do ponad 5,15 GHz przy napięciu 1,1 V. Wykorzystano do tego płytę główną MSI WS WRX80, moduły RAM DDR4 3200 MHz CL 14 od Corsaira i system Windows 10. CPU wymagało chłodzenia ciekłym azotem.

W rezultacie jednak udało się pobić rekord świata w popularnym programie testowym Cinebench R23. Podkręcony AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX zanotował tutaj zawrotne 116 142 punktów dla wydajności wielowątkowej. To o 11 000 punktów więcej niż wcześniejszy rekord uzyskany przez Amerykanina o pseudonimie "Splave" na procesorze AMD Ryzen Threadripper 3990X.

