Pokazano światu procesor AMD Ryzen 7000 i dysk SSD PCIe 5.0

Już niedługo fani nowych technologii będą mieć powód do świętowania. Na rynku zadebiutują bowiem procesory AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake-S, które przyniosą spory powiew świeżości. Zwłaszcza, gdy mowa o Czerwonych z nowym gniazdem i płytami głównymi oraz obsługą pamięci DDR5 i interfejsu PCIe 5.0.

Pierwsze SSD PCIe 5.0 trafią do sklepów we wrześniu

Oczywiście im bliżej premiery, tym w sieci pojawia się więcej plotek i przecieków. Tym razem pokazano tajemniczą jednostkę AMD Ryzen 7000, która sparowana została z nośnikiem półprzewodnikowym nowej generacji. Wydajność robi wrażenie i zostawia daleko w tyle konkurencję.

Podczas odbywającego się właśnie wydarzenia Flash Memory Summit 2022 w Santa Clara (USA) zaprezentowano maszynę opartą o tajemniczy procesor AMD Ryzen 7000 wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków, rozwojową płytę główną, pamięci RAM DDR5 oraz dysk SSD z interfejsem PCI Express 5.0.

Jest to propozycja w formacie M.2 2280, która oparta została o kontroler Phison PS5026-E26 oraz 232-warstwowe kości 3D TLC NAND od Microna. Wydajność w CrystalDiskMark wyniosła 10 098 MB/s dla odczytu i 10 229 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Te wartości mogą jednak wzrosnąć nawet do 12 i 11 GB/s.

Na zdjęciach opisywany SSD pracuje bez dodatkowego chłodzenia, ale przedstawiciel firmy Phison podkreśla, że produkty, które trafią do sklepów będą wymagały radiatora w celu zapewnienia pełni wydajności. Pierwsze nośniki z kontrolerem Phison E26 mają trafić do sprzedaży już we wrześniu.

