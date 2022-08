SilverStone przygotował AiO dla najmniejszych komputerów

Chcesz złożyć mały, ale wydajny zestaw komputerowy? Nie wiesz jak schłodzić topowy procesor AMD lub Intela? Nie ma sprawy, pomoże Ci w tym SilverStone!



W ostatnich latach na popularności zyskały chłodzenia procesorów od firm trzecich. Stało się to koniecznością, gdy podczas walki o klienta zarówno AMD, jak i Intel oferują coraz więcej rdzeni i wątków. To prócz oczywistego skoku wydajności skutkuje również większym poborem mocy, a więc i wyższymi temperaturami.

SilverStone Vida 240 Slim to cienki maluch z ARGB LED

Coraz więcej osób zdaje się stawiać na gotowe układy chłodzenia cieczą. Są one bardzo wydajne, ciche i dużo prostsze w montażu od coolerów wieżowych. Prócz tego po prostu dobrze wyglądają w obudowach z oknem. A tak się składa, że jedna z tajwańskich firm postanowiła zrobić ukłon w kierunku fanów małych komputerów.

SilverStone Vida 240 Slim to zestaw All in One z cienką, 240-milimetrową chłodnicą. Ma ona grubość zaledwie 22, zamiast standardowych 27 milimetrów. Prócz tego sparowana została z wentylatorami o grubośći 16, zamiast 25 milimetrów. Tym samym zmieści się nawet w najciaśniejszych obudowach.

Blok jest plastikowy, wyposażony w miedzianą podstawę. Pompka zaś ukryta została w aluminiowym radiatorze i rozpędza się do 4200 RPM. Wentylatory to jednostki 120-milimetrowe pracujące z prędkością do 1800 RPM przy wydajności do 66,83 CFM, ciśnieniu do 2,59 mmH2O i kulturze pracy do 33,9 dB(A).

Chłodzenie SilverStone Vida 240 Slim kompatybilne jest z gniazdami AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011 i 2066. Niestety sugerowana cena pozostaje obecnie tajemnicą.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: oprac. własne