be quiet! świętuję 20-lecie istnienia wydając modele ARGB LED

Marka be quiet! ma już 20 lat! Z tej okazji wypuszczono trzy nowe produkty - obudowę oraz dwa układy chłodzenia i uruchomiono promocję z atrakcyjnymi zniżkami.



Początków marki be quiet! należy szukać w 2000 roku, kiedy to powstała niemiecka firma Listan specjalizującą się w dystrybucji podzespołów komputerowych. Samo be quiet! założono zostało przez Listan nieco później - w 2001 roku, a pierwszy produkt wydany został w 2002 roku. Były to maty wygłuszające obudowę.

be quiet! przygotował prezenty dla swoich fanów

Od tamtej pory portfolio Niemców znacząco się rozrosło, a aktualnie w ich ofercie znaleźć można zasilacze komputerowe, obudowy, wentylatory, radiatory dla SSD oraz wodne i powietrze układy chłodzenia procesora. Wszystkie stawiające na wzorową jakość wykonania i wysoką kulturę pracy.

Z okazji obchodzenia 20. urodzin be quiet! przygotował trzy nowe produkty. Jest to odświeżona obudowa Pure Base 500, zestaw All in One Pure Loop 2 oraz wieżowe chłodzenie Pure Rock 2. Wszystkie z dopiskiem FX oraz dyskretnym, miłym dla oka podświetleniem RGB LED.

Wentylatory w be quiet! Pure Rock 2 FX pracują z prędkością do 2000, zamiast 1500 RPM. Jednak deklarowana kultura pracy jest lepsza - do 24,4, zamiast do 26,8 dB(A).

W przypadku AiO be quiet! Pure Loop 2 FX maksymalna prędkość wentylatorów podskoczyła z 2000, do 2500 RPM. Jednak tutaj również podobno poprawiono kulturę pracy i mowa maksymalnie o 34, a nie 40,5 dB(A).

Obudowa be quiet! Pure Base 500 FX doczekała się czterech wentylatorów be quiet! Light Wings PWM (3x 120 mm + 1x 140 mm), zamiast trzech zwykłych be quiet! Pure Wings 2 jak w modelu DX. Prócz tego dodatkowo dostajemy HUB dla wentylatorów i kontroler podświetlenia ARGB LED.

Chłodzenie be quiet! Pure Rock 2 FX wyceniono na 249 złotych, a więc o 50 złotych drożej niż oryginał. Jednak do końca września będzie można je kupić w promocji za 189 złotych. Obudowa be quiet! Pure Base 500 FX kosztować ma 699 złotych, w tej samej promocji kosztuje jednak 559 złotych.

