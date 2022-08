Procesory Intela będą dostępne dopiero w 2023 roku

Czekasz na procesory Intel Sapphire Rapids? Niestety nie mamy dobrych wieści. Ta rodzina kolejny raz zalicza spore opóźnienie. Powodem ponad 500 błędów.



Wakacje to prawie zawsze jest sezon ogórkowy, a branża nowych technologii odżywa dopiero na jesień. To właśnie wtedy zaczynają się premiery - od procesorów, przez płyty główne, aż po karty graficzne. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, bez różnicy czy jest fanem AMD, Intela czy NVIDII.

Procesory Intel Sapphire Rapids zaoferują do 60 rdzeni

Nowości mają trafić zarówno do segmentu konsumenckiego, jak i rozwiązań klasy enterprise. Niestety nie mamy dobrych wieści dla fanów Niebieskich. Wygląda na to, że procesory Intela będą łatwo dostępne dopiero w przyszłym roku i to wcale nie na początku.

Jak donosi igor'sLAB (dawniej niemiecki Tom's Hardware) powołujący się na własne źródła, 4. generacja Intel Xeon Scalable zostaje kolejny raz opóźniona. Według najnowszych informacji procesory te mają być dostępne najwcześniej w lutym, jak nie w marcu 2023 roku.

To spore opóźnienie, biorąc pod uwagę, że pierwotnie zakładało się o debiucie w pierwszym kwartale 2021 roku. Następnie mowa była o drugiej połowie 2022 roku. Powód? Ponad 500 (!) błędów i problemów z rodziną Intel Sapphire Rapids. Wystarczy powiedzieć, że aktualnie mowa już o 12. steppingu CPU z oznaczeniem E5.

Dla przypomnienia Intel Xeon Scalable 4. generacji mają oferować do 60 rdzeni Golden Cove i być wykonane w litografie Intel 7. Nie zabraknie kontrolera pamięci DDR5, wsparcia interfejsu PCIe 5.0 i optymalizacji pod centra danych. Poszczególne modele posiadają nawet 32 GB wbudowanej pamięci HBM.

