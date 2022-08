Procesory Intel Raptor Lake-S przetestowane w grach

Przedpremierowo poznaliśmy wydajność nowych procesorów Intela. Tym razem padło na tańsze modele Intel Core i5-13600K oraz Core i7-13700K. Jest na co czekać.

Lada moment na rynku pojawią się nowe procesory od AMD oraz Intela. Mowa o rodzinach Ryzen 7000 oraz Raptor Lake-S. Obie powinny zaoferować użytkownikom spory skok wydajności. Czerwoni w końcu będą wspierać pamięci RAM DDR5 i interfejs PCI Express 5.0, zaś Niebiescy zwiększą liczbę rdzeni i taktowania.

Procesory Intel Raptor Lake są wydajniejsze nawet o 14%

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami Intel Core 13. generacji mają zostać pokazane światu 28 września podczas wydarzenia Intel Innovation Day 2022, zaś do sklepów trafią nieco później - 17 października. Na start dostępne będą wyłącznie najdroższe, odblokowane jednostki.

Tak się jednak składa, że w chińskiej części internetu pojawiły się przedpremierowe testy. Tym razem na warsztat wzięto model Intel Core i5-13600K oraz Core i7-13700K. Oba przetestowano w popularnych grach takich jak Counter-Strike: Global Offensive, PUBG, Forza Horizon 5, FarCry 6, RDR2 i inne.

Testy przeprowadzano w rozdzielczości 4K, 1440p oraz 1080p. Platforma testowa składała się z karty graficznej MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO oraz dwóch płyt głównych ASRock Z690 Steel Legend w wersji dla pamięci DDR4 i DDR5. Zastosowane moduły miały taktowania 3600 i 6400 Mhz.

Werdykt? Patrząc na średni FPS nowe procesory oferują skok wydajności od 7 do 12% w rozdzielczości Full HD. Jednak w przypadku minimalnej ilości klatek na sekundę mowa już o 11 do 14%, co pokrywa się z wcześniejszymi testami flagowego modelu Intel Core i9-13900K.

Oczywiście z ostatecznymi wnioskami warto poczekać do oficjalnej premiery. W końcu prócz wydajności liczą się też inne aspekty - sugerowana cena, pobór mocy oraz temperatury pod obciążeniem. Porządnie na rynku namieszać może też AMD z serią Ryzen 7000, która ma zadebiutować nieco wcześniej.

Zobacz: Laptop MSI za ponad 20 000 złotych zadebiutował w Polsce

Zobacz: Tak tanio jeszcze nie było. Grafiki grubo poniżej cen rekomendowanych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Harukaze5719@Twitter

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne