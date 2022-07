Intel Core i9-13900K przetestowany. Znamy wydajność nowego CPU

Wygląda na to, że nowe procesory Intela będą znacznie wydajniejsze. Skok wydajności widać zwłaszcza w zastosowaniach wielowątkowych. Niestety, mowa też prawdopodobnie będzie o BARDZO wysokich temperaturach.

Już za kilka miesięcy na rynku zadebiutują nowe procesory. Swoje propozycje szykuje zarówno AMD - seria Ryzen 7000, jak i Intel - rodzina Raptor Lake. Czerwoni będą gonić Niebieskich, oferując wreszcie interfejs PCIe 5.0 i pamięci DDR5. Niebiescy zaś głównie odświeżą swoją ofertę dając nam więcej rdzeni niż wcześniej.

Procesory Intel Raptor Lake-S pojawią się w Q4 2022

Im bliżej premier, tym w sieci pojawia się więcej przecieków. Tym jednak razem mowa będzie o konkretach, czyli o wydajności jedno- i wielowątkowej. Przetestowano bowiem już flagowca z rodziny Intel Raptor Lake-S.

W chińskiej części internetu pojawił się obszerny test modelu Intel Core i9-13900K. Nie jest to co prawda egzemplarz sklepowy, a wersja QS, czyli "qualification sample". Są to jednak CPU przeważnie identyczne do wersji konsumenckich. Mowa o 24-rdzeniowym i 32-wątkowym procesorze z poborem mocy na poziomie 125 i 250 W (MTB). Zegar bazowy wynosi 3,0 GHz i do 5,5 - 5,7 GHz w trybie Turbo.

Testy przeprowadzane były na płycie głównej ASUS ROG Z690 Extreme i z pamięciami DDR6 6400 MT/s. Całość doprawiona karta graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, chłodzeniem wodnym Thermalright AIO Frozen Magic 360 oraz potężnym zasilaczem o mocy 1500 W.

Chiński tester twierdzi, że Intel Core i9-13900K jest średnio o 10% wydajniejszy w zastosowaniach jednowątkowych i o 35% wydajniejszy w wielowątkowych w porównaniu do Intel Core i9-12900KF. Rezultaty jednak dość mocno różnią się w zależności od testu. Dla przykładu benchmark w CPU-Z mówi o 46,34% wyższej wydajności wielowątkowej, zaś Geekbench 5 już "tylko" o 22% większej wydajności.

Warto jednak podkreślić, że większa wydajność flagowca z rodziny Intel Raptor Lake-S pochodzi głównie z wyższych taktowań. Przy obniżeniu zegarów do pułapu osiąganego przez Intel Alder Lake-S mowa o bardzo zbliżonych do siebie osiągach.

Pojawia się też pytanie jak wydajne chłodzenie będzie potrzebne do Intel Core i9-13900K? Program Intela dla entuzjastów, czyli XTU, bez problemu generował na procesorze 100 °C i to mimo zastosowania zestawu All in One typu 360 mm. Głównie dlatego, że w stanie PL4 pobór mocy sięgał do zawrotnych 420 W. Tym samym nie będzie to raczej CPU skierowany do fanów małych, ciasnych obudów.

Źródło zdjęć: Bilibili, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz