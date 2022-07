Seria AMD Radeon RX 7000 zaoferuje o 50% większą przepustowość

Cisza przed burzą wreszcie minęła! Samo AMD zdradziło informacje dotyczące tegorocznych kart graficznych. Mowa o rdzeniu Navi 31 do flagowego modelu.

Premiery nowych kart graficznych zbliżają się wielkimi krokami. Mowa oczywiście o układach NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz AMD Radeon RX 7000. Jednak wspomnieni producenci i ich partnerzy mają aktualnie spory problem - zalegające w sklepach karty z obecnej generacji, które mało kto chce kupować.

AMD zaserwuje nam więcej pamięci Infinity Cache

Nikogo więc nie dziwi fakt, że o nowych rodzinach w sieci jest aktualnie mało plotek i przecieków. Na światło dzienne przedostała się jednak nowa, ciekawa informacja i dotyczy ona nadciągających kart graficznych od Czerwonych. Mowa głównie o rdzeniu do topowego modelu AMD Radeon RX 7900 XT.

Cisza przed burzą przerwana została przez samo AMD, które zaktualizowało sterowniki pod swoje GPU na systemy operacyjne z rodziny Linux. Zmiana dość szybko wyłapana została przez internautów specjalizujących się w przeczesywaniu różnych baz danych. Zdradzono bowiem liczbę MCD w rdzeniu AMD Navi 31.

Potwierdzone zostały wcześniejsze domysły, zgodnie z którymi topowy AMD Radeon RX 7000 ma dysponować jednym GDC (Graphics Complex Die) oraz sześcioma MCD. To by oznaczało, że RX 7900 XT będzie dysponować 384-bitową szyną danych i 192 MB pamięci Infinity Cache lub nawet 384 MB, jeśli AMD zdecyduje się na wykorzystanie dodatkowo pamięci typu 3D V-Cache.

Zakładając, że Amerykanie zaoferują nam pamięci VRAM typu GDDR6 18 Gbps to w połączeniu z 384-bitową szyną danych mielibyśmy przepustowość do 864 GB/s. To o 50% więcej niż w aktualnym flagowcu, czyli Radeonie RX 6950 XT. A to da sporego kopa wydajności w grach i programach.

