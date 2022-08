Na rynek trafia kolejna karta graficzna Intel Arc Alchemist

Intel Arc Alchemist powoli nabiera rozpędu? Niebiescy nie tylko naprawiają swoje sterowniki, ale do sprzedaży trafia też autorski model znanego w Polsce producenta.



Od niedawna na rynku kart graficznych mamy trzech producentów - AMD, NVIDIA oraz... Intel. Wszystko za sprawą rodziny Arc Alchemist, która trafiła zarówno do laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Niebieskim jednak nie wychodzi to najlepiej. Od problemów z dostępnością, przez średnio działające sterowniki.

ASRock wycenił swoją kartę graficzną na 899 złotych

Do tej pory w sprzedaży był tylko jeden model, od jednego producenta i tylko w jednym kraju. Mowa o chińskim GUNNIR Arc A380 Photon OC. Powoli się to jednak zmienia, a na rynek trafia kolejna propozycja tym razem od innej, bardziej rozpoznawalnej na świecie firmy. Mowa o tajwańskim ASRocku.

ASRock Arc A380 Challenger ITX 6GB OC to karta graficzna, o której już wcześniej wspominaliśmy. Jest to niewielki, dwuslotowy układ o wymiarach 190 x 124 x 39 milimetrów. Doczekał się on fabrycznego podkręcenia zegarów rdzenia do 2250 MHz. Reszta specyfikacji pozostaje bez zmian.

System chłodzenia oparto na prostym, aluminiowym radiatorze bez rurek cieplnych oraz pojedynczym wentylatorze. Oferuje on tryb półpasywny, a więc do pewnego stopnia obciążenia "śmigło" pozostają w bezruchu. Zasilanie pobierane jest z pojedynczej wtyczki typu 8-pin. Zestaw złącz wideo obejmuje trzy DisplayPort 2.0 i jedno HDMI 2.0b.

ASRock Arc A380 Challenger ITX 6GB OC trafił już do sprzedaży w Chinach. Oficjalny sklep firmy sprzedaje go na platformie JD.com w cenie 1299 RMB, czyli równowartości około 889 złotych.

