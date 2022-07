Intel pozyskał ważnego partnera. Mowa o kartach graficznych

Kolejny producent przygotował swój autorski model karty graficznej Intel Arc A380. Tym razem padło na tajwańską, znaną i lubioną w Polsce firmę.

Intel oficjalnie wszedł na rynek wydajnych kart graficznych i nie mówimy tutaj o podstawowych układach zintegrowanych w procesorach. Modele z rodziny ARC Alchemist wpierw trafiły do laptopów, a miesiąc temu pokazano światu pierwszą kartę graficzną do komputerów stacjonarnych - Intel Arc A380.

Model ASRocka ma być tańszy niż GUNNIR Photon OC

Jednak opisywany model dostępny jest do tej pory wyłącznie w Chinach i co gorsza tylko od jednego producenta - firmy GUNNIR. Wygląda jednak na to, że lada moment się to zmieni. Na światło dzienne wypłynął bowiem autorski model od znanego w Polsce tajwańskiego producenta.

ASRock to firma założona w 2002 roku, która kojarzona jest głównie z płytami głównymi i rozwiązaniami serwerowymi. Tajwańczycy oferują jednak coraz więcej sprzętów łącznie z kartami graficznymi. Do tej pory ASRock produkował wyłącznie propozycje z GPU od AMD, ale lada moment do wyboru będą też układy Intela.

ASRock Arc A380 Challenger to na pierwszy rzut oka bardzo podstawowy model. Mamy tutaj do czynienia z dwuslotową konstrukcją opartą na prostym, aluminiowym radiatorze pozbawionym jakichkolwiek rurek cieplnych i tylko jednym (acz całkiem dużym) wentylatorze.

Widoczna jest też dodatkowa wtyczka zasilająca typu 8-pin, co sugeruje wyższy pobór mocy niż model referencyjny oraz fabryczne OC. Niestety sporo szczegółów nadal pozostaje tajemnicą. Począwszy od dokładnych taktowań, przez możliwą datę premiery, aż po sugerowane ceny.

Zakładać jednak należy, że będzie taniej niż za "model premium" w postaci GUNNIR Arc A380 Photon OC. Ten kosztuje aktualnie w Chinach 1299 RMB, czyli około 905 złotych. Podstawowy ASRock Arc A380 Challenger powinien kosztować około 1049 RMB, czyli równowartość około 729 złotych.

Zobacz: Kolejna firma szykuje się na podbój rynku gamingowych monitorów

Zobacz: AMD nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciągają wydajniejsze Radeony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bilibili

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne