Kolejna firma szykuje się na podbój rynku gamingowych monitorów

ASRock to firma, którą gracze powinni kojarzyć przede wszystkim z płyt głównych oraz kart graficznych. Wkrótce marka zamierza dodać do swojego portfolio zupełnie nową kategorię urządzeń, chociaż nadal skierowany dla graczy i wyznawców PC Master Race. Mowa o monitorach.

Pierwsze monitory ASRock dla graczy pojawiły się w bazie KCC (koreańskie FCC). W sumie jest to aż 5 modeli. Pierwszym z nich jest PG34WQ15R z 34-calowym, zakrzywionym panelem VA o rozdzielczości 3440 × 1440 i odświeżaniu 165 Hz. Kolejnym jest PG27Q15R, ale jego specyfikacja nie jest znana. Można jednak podejrzewać, po samym oznaczeniu, że to model 27-calowy, również z zakrzywioną matrycą VA.

ASRock FreeSync Premium Monitors

・PG34WQ15R

Size: 34.0"

LCD Type: VA

Resolution: 3440x1440

Range: 48-165 via DisplayPort 48-100 via HDMI

・ PG27FF

Size: 27.0"

LCD Type: IPS

Resolution: 1920x1080

Range: 48-165 via DisplayPort 48-165 via HDMI pic.twitter.com/lLoqZtt8Ze