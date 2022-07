Znamy datę premiery procesorów Intel Core 13. generacji

Poznaliśmy plany wydawnicze Intela dotyczące procesorów Intel Raptor Lake-S. Pojawią się one na rynku niespełna rok po premierze poprzedniej generacji.

Chociaż pogoda za oknem dopisuje i część z Was odpoczywa na plaży lub w górach, to sporo osób nadal wytrwale pracuje. Mowa między innymi o gigantach branży komputerowej, czyli amerykańskich firmach takich jak AMD, NVIDIA oraz Intel. Wszystkie z wymienionych szykują się bowiem do debiutu nowych produktów.

Intel Raptor Lake-S trafi do sklepów 17 października

Lada moment na rynek mają trafić zarówno procesory AMD Ryzen 7000, jak i Intel Raptor Lake-S. Obie generacje przyniosą spory powiew świeżości. Czerwoni dogonią konkurencję i będą wreszcie obsługiwać pamięci RAM DDR5 oraz interfejs PCI Express 5.0, Niebiescy zaś zaoferują więcej rdzeni i wątków.

W chińskiej części internetu zdradzono datę premiery procesorów Intel Core 13. generacji. Zrobił to użytkownik ECSM, znany z licznych, trafnych przecieków i przedpremierowych testów sprzętu. Odblokowane procesory Intel Raptor Lake-S oraz topowe płyty główne z chipsetem Z790 pokazane zostaną podczas Intel Innovation Day 2022 (28.09), a sklepowy debiut czeka nas w październiku (17.10).

Na słabsze platformy i tańsze procesory poczekamy nieco dłużej, bo do amerykańskich targów CES 2023, czyli stycznia przyszłego roku. Zablokowane CPU oraz płyty główne z układami H770 i B760 pokazane zostaną 5 stycznia 2023, zaś do sklepów trafią w drugiej połowie stycznia.

Nowe procesory będą działały na startych płytach głównych

Intel i partnerzy nie planują tworzenia płyt głównych z chipsetem H710. Wykorzystane zostaną po prostu znajdujące się w sklepach płyty Intel H610. Oczywiście, jako że gniazdo to nadal LGA 1700, a Intel Raptor Lake wspiera pamięci DDR4 i DDR5, to nowe procesory będą działać na platformach H670, B660 i Z690.

Jako pierwsze do sklepów trafią procesory Intel Core i9-13900K (24R/32W@5,5+ GHz), Intel Core i7-13700K (16R/24W@5,3 GHz) oraz Intel Core i5-13600K (14R/20W@5,1 GHz). Jest to więc spory skok względem Intel Alder Lake. Zarówno gdy mowa o rdzeniach, wątkach, jak i taktowaniu.

Co ciekawe zgodnie z dotychczasowymi plotkami wygląda na to, że pierwsze na rynku pojawią się procesory AMD Ryzen 7000. Nowa architektura Zen4 wykorzystująca nowe płyty główne z gniazdem AMD AM5 powinna być dostępna około dwa tygodnie wcześniej niż Intel Raptor Lake-S.

Źródło zdjęć: ECSM_Official, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne