Chińczycy podrabiają karty graficzne i wychodzi im to bardzo dobrze

Chiny kolejny raz zaskakują. Tym razem mowa o wyjątkowych kartach graficznych GeForce RTX 3060M, o których nie słyszał nawet... sam producent, czyli NVIDIA!

Szał na kopanie kryptowalut jest kolejny raz w odwrocie. Wysokie ceny prądu oraz niskie ceny cyfrowych walut sprawiły, że jest to po prostu nieopłacalne. Tym samym do sklepów wróciły karty graficzne i to w naprawdę atrakcyjnych cenach. Również portale aukcyjne zalewane są pokoparkowymi układami.

Karty graficzne GeForce RTX 3060M to chińskie samoróbki

W czasach jednak gdy gorączka złota trwała w najlepsze, Chińczycy używali do kopania nie tylko zwykłych kart graficznych, ale również laptopów, konsol czy wręcz... wypruwali GPU z laptopów i robili z nich własne, zewnętrzne układy. A teraz trzeba coś z nimi zrobić i trafiają one do sprzedaży.

NVIDIA GeForce RTX 3060M to układ, o którym zapewne słyszycie pierwszy raz, ale pojawiał się już na łamach Telepolis. Wbrew temu co sugeruje nazwa jest to karta graficzna do komputerów stacjonarnych, acz nie jest to zwykły RTX 3060. Mowa o wyjętym z laptopa GPU doklejonym do PCB i z dołożonym układem chłodzenia. Po co tak kombinować? Mobilne GeForce RTX 3000 nie mają wbudowanego limitera wydajności kopania, czyli LHR.

Tym samym NVIDIA GeForce RTX 3060M względem RTX 3060 ma mniej pamięci VRAM - 6 GB, zamiast 12 GB, ale za to bardziej rozbudowany rdzeń z 3840, zamiast 3584 jednostkami CUDA. Jest też spora różnica w TDP - RTX 3060 to 170 W; RTX 3060 Laptop to 115 W, a chiński RTX 3060M to zaledwie 80 W!

Jako, że wspomniana karta wreszcie nie jest dostępna wyłącznie dla górników kryptowalut, ale również dla zwykłych konsumentów w sieci pojawiły się pierwsze porządne testy. Opisywane wyniki pochodzą od youtubera o pseudonimie "뻘짓연구소". W skrócie? Jest prawie tak samo wydajnie przy niższym poborze mocy!

W benchmarku 3DMark w scenariuszu Fire Strike "zwykła" karta graficzna GeForce RTX 3060 zanotowała 22 095 punktów, RTX 3060 Laptop 21 245 punktów, zaś RTX 3060M 21 763 punktów. Podobnie wyglądało to w teście Time Spy, kolejno 8695, 8075 i 8363 punktów.

W przypadku gier możemy porównywać ten sam układ, ale w wersji zamontowanej w laptopie i w komputerze stacjonarnym. W takim Overwatchu GeForce RTX 3060M notował 225 FPS, a RTX 3060 Laptop 197 FPS; w Forza Horizon było to 100 i 97 FPS, a w PUBG 143 i 122 FPS.

Skąd tak duże różnice między teoretycznie tym samym GPU? Cóż, nie jest tajemnicą, że układy chłodzenia laptopów są mało wydajne. Głównie przez małe radiatory i wentylatory. A więc ten sam rdzeń z wydajnym chłodzeniem desktopowym osiągał zegary wyższe o 100 do 300 MHz, zależnie od gry/programu.

Zainteresowani GeForce RTX 3060M? Ostrożnie! Jak zwykle nie ma róży bez kolców. To nie jest oficjalna karta graficzna od NVIDII. Produkują ją tylko firmy "krzaki", nieznane nie tylko na rynku zachodnim, ale i chińskim. Co więcej nie posiada ona wsparcia w sterownikach. Wymaga do działania zmodyfikowanego oprogramowania, które bazuje już na dość starych sterownikach w wersji 512.15 bez optymalizacji pod najnowsze gry.

Źródło zdjęć: 뻘짓연구소@YouTube

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne