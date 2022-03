Chińczycy wypruwają układy z laptopów i kopią nimi kryptowaluty

W sklepach brakuje kart graficznych lub są zbyt drogie? Nic straconego - wyciągnij układ graficzny z laptopa. Niemożliwe? Nie dla zaradnych Chińczyków.

Sytuacja na rynku kart graficznych stopniowo się normuje. W sklepach pojawia się więcej układów, a ich ceny z miesiąca na miesiąc są coraz niższe. Wszystko przez drożejącą energię elektryczną oraz spadające ceny kryptowalut, dzięki czemu wielu górników wycofuje się z biznesu lub chociaż przestaje rozbudowywać swoje kopalnie. Wygląda jednak na to, że część z nich nadal nie powiedziała ostatniego słowa.

Chińska karta graficzna kopnie lepiej Ethereum

Jak donosi chiński serwis cnBeta w sprzedaży na tamtejszym rynku dostępne są karty graficzne sygnowane (fałszywym) logiem NVIDIA, które nie posiadają blokady wydajności w kopaniu kryptowalut, czyli algorytmu LHR. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wykorzystują one... układy z laptopów!

Mowa o autorskich GeForce RTX 3060, które tak naprawdę są układami GeForce RTX 3060 Laptop. Po prostu trafiły na zewnętrzny laminat i doczekały się okazałego radiatora z kilkoma ciepłowodami oraz dwoma wentylatorami. Zasilane są przez dwie wtyczki typu 8-pin, a wśród wyjść wideo znajdziemy tylko jedno HDMI.

W czym tkwi przewaga takiego potwora Frankensteina? Zastosowany rdzeń ma 30 jednostek SM, zamiast 28 SM w wersji desktopowej. To daje o 7% więcej rdzeni CUDA. A to zaś w połączeniu z brakiem LHR przekłada się na zdecydowanie lepszą wydajność w kopaniu kryptowalut, a zwłaszcza Ethereum (ETH).

Chińska wersja GeForce RTX 3060 osiąga hash rate na poziomie 50 MH/s, podczas gdy oryginalny GeForce RTX 3060 notuje zaledwie 34 MH/s. Pobór mocy też wygląda obiecująco - około 55 W.

Druga korzyść opisywanych kart graficznych to cena. Zależnie od tego jak wiele egzemplarzy chcecie kupić to wydacie od 545 do 570 dolarów za sztukę, czyli od 2439 do 2549 złotych. Dla porównania "zwykłe" GeForce RTX 3060 w polskich sklepach kosztują aktualnie od 2799 do 3999 złotych. Różnica jest więc spora.

Pojawia się pytanie od jak dawna trwa ta działalność i na jaką skalę? Chociaż trudno odmówić Chińczykom pomysłowości, to mimo wszystko lepiej by NVIDIA jak najszybciej ukróciła ten proceder. W innym razie może się to odbić na dostępności GPU dla laptopów, a więc i dostępności oraz cenach samych notebooków.

Rodzi to też drugie pytanie - czy potworek z Chin skusi Zielonych do wydania oficjalnie tańszego układu GeForce RTX 3060 w wersji z 6 GB VRAM? Tyle pamięci posiadają laptopowe GPU, podczas gdy desktopowy odpowiednik to aż 12 GB pamięci. Podobno były takie plany w przeszłości, ale nic z tego nie wyszło.

