Nadciągają tanie i wydajne procesory AMD Ryzen. Znamy ceny

Kwiecień zapowiada się na gorący okres. AMD szykuje premiery zarówno nowych kart graficznych z serii Radeon, jak i konsumenckich procesorów Ryzen.

Pierwsze konsumenckie procesory AMD Ryzen 5000 debiutowały na rynku pod koniec 2020 roku, a dokładniej w listopadzie. Półtora roku w świecie nowych technologii to szmat czasu, zwłaszcza gdy konkurencja zdążyła wydać już zdecydowanie nowocześniejszą i wydajniejszą rodzinę Intel Alder Lake-S.

Najtańszy procesor ma kosztować zaledwie 445 złotych

Czerwoni więc przed premierą kolejnej generacji swoich CPU zdecydowali się na odświeżenie i poszerzenie dotychczasowej oferty. Mowa o długo wyczekiwanych procesorach w wersji X3D, ale i zwykłych wariantach w słabszej konfiguracji oraz niższej cenie. Tak się składa, że poznaliśmy zarówno datę premiery jak i MSRP.

Jak donosi serwis VideoCardz zgodnie z ich źródłami premiera nowych procesorów AMD nastąpi już 20 kwietnia 2022 roku. To termin pokrywający się z chińskimi doniesieniami dotyczącymi odświeżonych kart graficznych AMD Radeon RX 6x50, a więc można zakładać iż Amerykanie szykują jakiś event.

Wśród nowych CPU znajdzie się siedem jednostek - AMD Ryzen 7 5800X3D i 5700X; AMD Ryzen 5 5600, 5500, 4600G i 4500 oraz AMD Ryzen 3 4100. Wszystkie z nich korzystające z gniazda AMD AM4.

Flagowy model AMD Ryzen 7 5800X3D ma dysponować 8 rdzeniami i 16 wątkami przy taktowaniu 3,4 GHz bazowo i do 4,5 GHz w trybie boost. Całość doprawiono szalenie dużą pamięcią cache o pojemności 100 MB i TDP 105 W. Ma to pozwolić na spory skok wydajności w grach.

Czerwoni chcą też zaoferować "przystępnego cenowo ośmiordzeniowca", czyli AMD Ryzen 5700X. Mowa tutaj o taktowaniu 3,4 GHz bazowo i do 4,6 GHz w trybie boost przy 36 MB pamięci cache i TDP zaledwie 65 W.

Nieco niżej znalazły się sześciordzeniowce, czyli AMD Ryzen 5 5600 i 5500. Chociaż różnice w taktowaniach są niewielkie - 4,4/3,5 GHz vs 4,2/3,6 GHz to różnice w wydajności mogą być dużo wyraźniejsze. Wszystko za sprawą pamięci podręcznej - 35 vs 19 MB. Powód? Oparte są na różnych architekturach - Vermeer i Cezanne.

Osoby nie lubiące dużo wydawać na zestaw komputerowy ucieszy fakt, że AMD wchodzi wreszcie do niskiego segmentu. Tutaj przygotowany podstawowy model AMD Ryzen 3 4100 z 4 rdzeniami i 8 wątkami oraz zegarem 3,8 GHz bazowo i do 4,0 w trybie boost. Całość z 6 MB pamięci cache i TDP do 65 W, co powinno pozwolić na tanie granie w rozdzielczości Full HD.

A ceny? Dokładnie takie jak w tabeli - od 99 do 449 dolarów, a więc przy aktualnym kursie od 445 do 2015 złotych. To wszystko może się jednak jeszcze zmienić. Po pierwsze to wczesne, wewnętrzne informacje wysłane do partnerów AMD, po drugie wartość złotówki cały czas spada w ostatnich dniach. Ogólnie jednak jest tanio, a AMD Ryzen 7 5800X3D ma kosztować tyle co AMD Ryzen 7 5800 w dniu premiery.

Źródło zdjęć: AMD, Shuttersrock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne