Premiera nowych kart graficznych AMD tuż za rogiem. Ma być wydajnie

Planujesz upgrade zestawu komputerowego? Warto chwilę poczekać! Lada moment na rynku zadebiutują nowe, wydajniejsze karty graficzne AMD Radeon.

Na rynku konsumenckich kart graficznych obecnie mamy dwie firmy - NVIDIA oraz AMD, ale już niedługo zawita tutaj również trzeci gracz - Intel. Czerwoni dwoją się i troją zarówno by dogonić pod względem wydajności Zielonych, jak i nie zostawić nawet odrobiny niezagospodarowanego rynku dla Niebieskich.

AMD chce rywalizować z układem GeForce RTX 3090 Ti

Pomóc w tym mają nowe karty graficzne AMD Radeon RX 6x50. Już sama nazwa wskazuje, że będą to jednak odświeżone modele z dotychczasowej generacji, a nie zupełnie nowa architektura. Tak czy siak mają być one dużo wydajniejsze, a my wiemy już, kiedy należy się ich spodziewać.

W chińskiej części internetu pojawiły się doniesienia od znanego z trafnych przecieków internauty o pseudonimie "热心市民描边怪" (Enthusiastic Citizen). Twierdzi on, że nowych kart graficznych od AMD należy spodziewać się już w przyszłym miesiącu. Mowa albo o 20, albo 21 kwietnia 2022 roku.

Chińczyk twierdzi, że czekają na nas trzy różne modele - AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT oraz RX 6650 XT. Wszystkie z ich doczekają się szybszych i wydajniejszych pamięci VRAM typu GDDR6 18 Gbps.

Flagowy wariant dodatkowo otrzyma zwiększone z 300 W do 350 W TDP. Ma to podobno pozwolić na rywalizację z nadciągającym układem NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. O dwóch pozostałych modelach nie wiadomo zbyt wiele, ale tutaj również należy zakładać wyższy pobór mocy.

Co ciekawe najsłabszy przedstawiciel rodziny AMD RDNA2, czyli Radeon RX 6400, ma trafić do sprzedaży detalicznej. Do tej pory dostępny był tylko dla producentów OEM i w gotowych zestawach komputerowych. Jest to jedyna niskoprofilowa propozycja niewymagająca dodatkowego zasilania w aktualnej ofercie Czerwonych. Wcześniej model ten miał nazywać się podobno AMD Radeon RX 6500, bez dopisku XT.

Zobacz: Karty graficzne AMD i NVIDII już dawno nie były tak tanie

Zobacz: Masz sprzęt od MSI? No to możesz też mieć spory problem!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, Chiphell