Karty graficzne AMD i NVIDII już dawno nie były tak tanie

Czekałeś z zakupem karty graficznej do komputera? Mamy dobrą wiadomość! Zarówno modele NVIDIA GeForce RTX 3000, jak AMD Radeon RX 6000 są rekordowo tanie. Co więcej utrzymuje się trend spadkowy, ale już niedługo może się to zmienić.

Każdy kto próbował w ostatnim roku zmodernizować zestaw komputerowy lub złożyć nową maszynę mógł przeżyć spory szok. Zwłaszcza, jeśli na co dzień nie śledzi świata nowych technologii. Powód? Szalenie niska dostępność i wysokie ceny kart graficznych. Zarówno propozycji AMD Radeon, jak i NVIDIA GeForce.

Z każdym miesiącem karty graficzne zauważalnie tanieją

Powód? Przede wszystkim szaleństwo związane z kopaniem kryptowalut. Prócz tego pandemia COVID-19, trudna sytuacja na rynku półprzewodników czy drogi transport morski. Jednak wraz z drożejącą energią elektryczną i spadkiem zainteresowania "cyfrowym złotem" sytuacja zdaje się wracać do normalności.

Zgodnie z danymi zbieranymi przez redakcję 3DCenter karty graficzne AMD i NVIDII są rekordowo tanie. Przynajmniej gdy mówimy o najnowszych seriach - Radeon RX 6000 oraz GeForce RTX 3000 i sytuacji na rynku europejskim. Ostatnio tak dobrze wyglądało to w styczniu 2021 roku.

Układy Zielonych kosztują aktualnie średnio 141% ceny sugerowanej przez producenta. Jeszcze w lutym było to 157%, a w styczniu 177%. Oczywiście to sytuacja nadal daleka od idealnej, ale coraz lepsza i wskazująca na powrót do wartości MSRP jeszcze w tym roku.

"Najdroższe" są karty NVIDIA GeForce RTX 3070 z ceną około 70% ponad sugerowaną. "Najtańsze" zaś NVIDIA GeForce RTX 3080 z ceną wyższą zaledwie o około 18%.

Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku układów od Czerwonych, które kosztują obecnie średnio o 35% więcej niż ceny sugerowane przez producenta. Miesiąc temu było to o 45%, zaś dwa miesiące temu aż o 63%.

Tutaj największa "przebitka" jest na kartach AMD Radeon RX 6800 - o około 63% względem MSRP, najmniejsza zaś na najsłabszym i niechętnie kupowanym AMD Radeon RX 6500 XT - około 8%. Ostatni z wymienionych jednak okrzyknięty został najgorszym układem ostatnich lat, a więc nie dziwi jego brak popularności.

Tanie karty graficzne, ale nie w Polsce?

Co to wszystko oznacza? Trend polegający na spadku cen nowych kart graficznych w sklepach się utrzymuje. Podobnie sytuacja wygląda na rynku wtórnym. Niestety wszystko może lada moment się zmienić. Złotówka traci na wartości względem euro i dolara, a to odbije się z pewnością na cenach importowanej elektroniki.

