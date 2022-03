Tania płyta główna, która obsłuży zarówno pamięci DDR4, jak i DDR5

Planujesz złożenie platformy z procesorem Intel Alder Lake-S? Marzą Ci się pamięci DDR5, ale obecnie są zbyt drogie? ONDA przygotowała budżetową płytę główną Micro ATX, która obsługuje zarówno starsze, jak i nowsze moduły RAM.

Konsumenckie procesory z 12. generacji od Intela do komputerów stacjonarnych, czyli rodzina Alder Lake-S, debiutowały na rynku pod koniec ubiegłego roku. Przyniosły one powiew świeżości i sporo nowości. Litografia 10 nm, architektura big.LITTLE, obsługa interfejsu PCI Express 5.0 czy pamięci DDR5 to tylko kilka z nich.

ONDA H610M+ to budżetowa płyta dla Intel Alder Lake

Moduły DDR5 jak sama nazwa wskazuje są następcą standardu DDR4. Cechują się one wyższym taktowaniem i niższymi napięciami. Tym samym są wydajniejsze i bardziej energooszczędne od starszych pamięci. Niestety ich ceny są nadal wysokie, ale jednostki Intel Alder Lake obsługują zarówno moduły DDR4, jak i DDR5.

Chińczycy postanowili zrobić ukłon w kierunku osób, które nie lubią wymieniać płyt głównych. Ich najnowszy model ma na laminacie zarówno banki dla pamięci DDR4, jak i DDR5.

ONDA H610M+ to płyta główna w formacie Micro ATX, która wyposażona została w gniazdo LGA 1700 oraz chipset Intel H610. Na brązowym laminacie znajdziemy niechłodzoną, 8-fazową sekcje zasilania. Prócz tego mowa o jednym złączu dla pamięci DDR4 (do 3200 MHz) oraz DDR5 (do 4800 MHz).

Dla kart rozszerzeń przewidziano jedno PCI Express 5.0 x16 oraz jedno PCI Express 3.0 x1. Nie zabrakło też jednego M.2 dla karty od WiFi/Bluetooth. W przypadku magazynowania danych mowa o zaledwie trzech złączach SATA III oraz jednym M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe.

ONDA nie zdradza zbyt wiele szczegółów na temat zastosowanego kontrolera sieciowego i kodeka dźwiękowego. Wiemy tylko, że pierwszy to propozycja gigabitowa, drugi zaś pochodzi od Realteka.

Panel I/O w opisywanej płycie głównej jest naprawdę ubogi - dawno nie widzieliśmy tak mizernego i archaicznego zestawu. Mowa o jednym złączu PS/2 typu combo, dwóch USB 2.0, dwóch USB 3.0, po jednym HDMI i VGA (D-Sub), jednym RJ-45 oraz trzech złączach audio.

Sugerowana cena ONDA H610M+ pozostaje nieznana. Płyta główna nie pojawiła się jeszcze nawet w żadnym sklepie w Chinach. Patrząc jednak na specyfikację i znając ofertę tego producenta będzie tanio. Pytanie ilu chętnych znajdzie się na taką ciekawostkę? Pamięci DDR5 nadal są trudno dostępne i drogie.

Zobacz: Silicon Power wchodzi na rynek modułów RAM DDR5. Będzie tanio?

Zobacz: Intel zabiera nam pewną funkcjonalność. Czy jest za czym płakać?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ONDA

Źródło tekstu: momomo_us@Twitter