Intel zabiera nam pewną funkcjonalność. Czy jest za czym płakać?

To definitywny koniec z obsługą AVX-512 na procesorach Intela. Przynajmniej w przypadku 12. generacji. W prosty sposób wyjaśniamy czym jest zestaw tych instrukcji, czemu je stracimy i czy jest tak naprawdę za czym płakać.

Pierwsze procesory z 12. generacji od Intela debiutowały na rynku w listopadzie 2021 roku. Wprowadziły one pod domowe strzechy architekturę big.LITTLE, litografię 10 nm, obsługę interfejsu PCI Express 5.0 czy wsparcie dla pamięci RAM DDR5. Pojawiło się coś jeszcze, chociaż Intel wcale tego nie obiecywał.

Większość z nas nie odczuje braku AVX-512

Mowa o instrukcjach AVX-512, które odkryto w procesorach Intel Alder Lake-S. Amerykanie twierdzili, że nie będą one dostępne w 12. generacji konsumenckich CPU. Prawda jednak okazała się inna, a Niebiescy rozpoczęli walkę. Zaczęła się ona od wydania mikrokodu, który sztucznie blokował tą funkcjonalność programowo.

Aktualizacja wprowadzona została w styczniu i weszła w życie u wszystkich producentów płyt głównych. Część z nich próbowała jednak pójść na rękę konsumentom i nadal udostępniała AVX-512 poprzez ukryte opcje w UEFI czy jak w przypadku MSI dzięki możliwości przełączania się między starym, a nowym BIOS-em.

Jak donosi redakcja Tom's Hardware to niestety dobiega końca. Nowsze partie Intel Alder Lake-S w wersji zablokowanej (bez litery K w nazwie) mają fizycznie wyłączone/odcięte w krzemie sekcje odpowiedzialne za obsługę instrukcji AVX-512. Intel potwierdził to i powiedział, że czeka to wszystkie CPU z 12. generacji.

Za co odpowiada AVX-512 i czy jest za czym płakać? Cóż, jeśli nie wiesz o jakich instrukcjach mowa to niczego nie tracisz. Używane są one głównie w specjalistycznym oprogramowaniu. Wydajność w grach, oglądaniu filmów i seriali, surfowaniu po sieci czy popularnych programach biurowych się nie zmieni.

Czemu Intel zdecydował się na taki ruch? Trudno powiedzieć. Powodów może być wiele - chęć oddzielenia procesorów z rynku konsumenckiego i HEDT; problemy ze stabilnością czy wysokie temperatury. Tak czy siak chociaż teoretycznie coś nam zabrano to Intel od początku nie obiecywał obsługi AVX-512 w jednostkach Alder Lake-S. To było tylko niespodziewany dodatek, z którego mało kto korzysta.

