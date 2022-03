Monitor dla prawdziwych fanów gry League of Legends

Jesteś fanem League of Legends? Podobał Ci się animowany serial Arcane od Netflixa? A może po prostu szukasz monitora o dobrej specyfikacji do gier? Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco to zainteresuje Cie AGON PRO AG275QXL.

Wszyscy jesteśmy raczej zgodni, że to nie myszka, klawiatura, monitor czy komputer wygrywają mecze w różnych grach online, a sami gracze. Jednak na pewnym poziomie umiejętności sprzęt również zaczyna mieć znaczenie. Wpływa on zarówno na komfort, a więc naszą psychikę, jak i dochodzą różnice ułamków sekund, które widoczne są u tak zwanych "prosów" i ich czasie reakcji, decydując między życiem, a śmiercią.

Monitor AGON PRO AG275QXL reaguje na wydarzenia w grze

Nie inaczej wygląda to w tytule Legue of Legends od RIOT Games. Jest to darmowa, sieciowa gra z gatunku MOBA, która od 2009 roku jest jedną z najpopularniejszych na świecie. Mowa o ponad 150 milionach zarejestrowanych graczy, z czego podobno około 125 milionów jest aktywnych. Z tego też powodu jeden z czołowych producentów monitorów w postaci AOC postanowił przygotować specjalny monitor.

AGON PRO AG275QXL to 27-calowy monitor o wymiarach 613 x 423 - 554 x 249 (szerokość x wysokość x głębokość) milimetrów i wadze 7,8 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z płaską matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania 170 Hz i czasie reakcji (GtG) wynoszącym 1 ms.

Kontrast wynosi 1000:1, a jasność to 400 cd/m2. Monitor spełnia więc wymogi standardu VESA DisplayHDR 400, a wisienką na torcie jest AMD FreeSync Premium. Ekran ma regulowaną wysokość i pochylenie od -5° do +23°, zaś panel I/O gości dwa złącza HDMI 1.4 i dwa DisplayPort 1.4. Nie zabrakło też dwóch głośników 5 W.

To co wyróżnia AGON PRO AG275QXL na tle konkurencji to złote zdobienia w motywach Hextech znanych z gry, pilot Quick Switch do szybkiej zmiany ustawień czy wysuwany uchwyt na słuchawki. Stylizowane jest również menu monitora, a jego wyłączenie i włączenie doczekało się specjalnego dźwięku. Ponadto istnieje możliwość synchronizacji podświetlenia stopy monitora z akcjami w League of Legends, np. Pentakill.

Opisywany monitor trafi do sprzedaży w Polsce jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena AGON PRO AG275QXL wynosi 2419 złotych. Dużo? Nie jak za taką specyfikacją i specjalną edycję dla fanów danej gry.

Zobacz: Pracownicy CDPR zakładają własne studio. Nadciąga Święty Graal RPG

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na marzec 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne