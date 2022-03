Masz sprzęt od MSI? No to możesz też mieć spory problem!

Jeden z producentów układów chłodzenia cieczą dla procesora ma spory problem. Wybrane modele AiO od tajwańskiego MSI tracą mocno na wydajności.

Walka na rynku procesorów komputerowych jest w ostatnich latach bardzo zacięta. Raz na prowadzenie wychodzą jednostki od AMD, innym razem króluje Intel. Obaj producenci próbują zaoferować większa wydajność dzięki nowym architekturom. Sporo do powiedzenia ma też rosnąca liczba rdzeni i wątków.

MSI od razu ogłosiło program wymiany wadliwych AiO

Oczywiście to wraz z rosnącymi taktowaniami sprawa, że rośnie też pobór mocy. W efekcie generowane jest większe ciepło, które trzeba odprowadzić z procesora w celu zachowania jego wydajności. Z tego powodu potrzebne są wydajniejsze coolery CPU, a na popularności zyskują gotowe układy chłodzenia cieczą, czyli tak zwane AiO. Proste w montażu, wydajne, ciche i miłe dla oka za sprawą podświetlenia RGB LED.

MSI, czyli czołowy producent sprzętu komputerowego, również ma w swojej ofercie zestawy All in One. Niestety Tajwańczycy poinformowali o problemach z modelem MAG CORELIQUID 240R oraz MAG CORELIQUID 360R. Do MSI zaczęły napływać doniesienia o spadkach wydajności ich AiO.

Wstępne dochodzenie firmy wykazało, że niewielka część układów chłodzenia z czasem wytwarza osad. To zmniejsza przepływ cieczy w układzie, a tym samym obniża jego wydajność. W końcu może dojść do całkowitego zablokowania mikrokanalików w miedzianej stopce czy zatarcia pompki.

Nie ma się jednak czego bać - wszystkie konsumenckie procesory od lat wyposażone są w stosowne zabezpieczenia. Gdy temperatura jest zbyt wysoka obniżone zostają taktowania (i wydajność), a i gdy to nie pomoże to komputer po prostu wyłączy się po osiągnięciu wartości krytycznej.

Co więcej MSI ogłasza program wymiany dla osób dotkniętych problemem. Dotychczasowe chłodzenia MAG CORELIQUID 240R oraz MAG CORELIQUID 360R wymienione zostaną na pozbawioną tej przypadłości drugą generację, czyli po prostu MAG CORELIQUID 240R V2 lub MAG CORELIQUID 360R V2.

Jak rozpoznać czy Wasze AiO jest wadliwe? Pierwszy sposób to zerknięcie na temperatury procesora. Jeśli w spoczynku - tzn. bez uruchomionych gier, programów do pracy czy benchmarków - temperatura przekracza 60°C, a chłodzie jest poprawnie zamontowane i użyliście pasty termoprzewodzącej to coś jest "nie tak".

Kolejna, prostsza metoda to wejście na stronę MSI, o TUTAJ. Na samym dole znajdziecie okienko, gdzie należy wpisać numer seryjny AiO (lub w przypadku gotowych zestawów komputerowych - numer seryjny zestawu). Dostaniecie informację zwrotną czy Wasza sztuka należy do felernej partii. Jeśli tak to MSI dalej poprowadzi Was przez proces zgłoszenia problemu i wymiany chłodzenia na nowe.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: MSI, oprac. własne