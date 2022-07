Sam naprawisz swojego MacBooka. I to za kilkadziesiąt złotych

Sporo osób boi się wysokich temperatur w nowym, pasywnie chłodzonym Apple MacBook Air 2022 z układem Apple M2. Jest na to jednak proste rozwiązanie.

Apple to jedna z tych firm, która posiada równie dużo oddanych fanów, jak i zagorzałych przeciwników. Amerykanie tworzą jednak przeważnie bardzo drogie, ale często bardzo innowacyjne sprzęty. Dowodem na to mogą być ich autorskie procesory wykorzystywane w smartfonach i od niedawna również w laptopach.

Modyfikacja nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi

Oczywiście stworzenie nowego CPU to nie lada wyzwanie. I mimo, że układy Apple M2 na architekturze ARM oferują wysoką wydajność w pewnych zastosowaniach, tak gorzej sprawa ma się w grach. A najnowszy MacBook Air 2022 udowadnia, że ich schłodzenie nie należy do łatwych zadań - procesor przebija 100°C!

Jeśli marzy się wam nowy MacBook Air, ale boicie się wysokich temperatur to nic straconego! Apple obiecało już poprawkę w oprogramowaniu, acz to zapewne obniży wydajność. Jest inne rozwiązanie - prosta modyfikacja, którą może wykonać każdy. I nie potrzeba do tego żadnej wiedzy czy specjalistycznych narzędzi.

Jak pokazał youtuber o pseudonimie Max Tech wystarczy wkrętak z odpowiednią końcówką i termopady, czyli podkładki przewodzące ciepło. Cała operacja to odkręcenie kilku śrubek, zdjęcie dolnej pokrywy i położenie termopadów na osłonie płyty głównej. W ten sposób ciepło przenoszone jest na obudowę.

To pozwala zdecydowanie wydłużyć czas, w jakim Apple M2 osiąga krytyczne temperatury. Wcześniej laptop youtubera osiągał 108 °C w 28 sekund. Po modyfikacji czas wydłużył się do 1 minuty i 23 sekund! Co więcej Apple MacBook Air 2022 stał się nieco wydajniejszy od droższego MacBook Pro 2022! Dowodzi tego między innymi krótszy czas na eksport obrazu w programie graficznym Adobe Lightroom Classic.

Max Tech użył termopadów Thermalright Extreme Odyssey 1,5 mm, ale stwierdził, że lepiej byłoby użyć nieco cieńszych, ale więcej - tak by pokryć większy obszar płyty głównej. Wspomniane rozwiązanie kosztuje w Polsce 149 złotych, ale dostępne są termopady firmy Arctic czy Gelid, które oferują podobna wydajność w znacznie niższej cenie. Warto jednak pamiętać, że otwarcie MacBooka narusza warunki gwarancyjne.

