AMD nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciągają wydajniejsze Radeony

Nadciąga nowa karta graficzna AMD. Nie mówimy jednak o serii Radeon RX 7000, a odświeżeniu aktualnej generacji RX 6000. I to jednego z najtańszych modeli.

Jeszcze w tym roku na rynek mają trafić karty graficzne AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000. Powinny zaoferować one nam spory skok wydajności, tak by zachęcić konsumentów do kupna nowych zamiast używanych modeli po krachu na rynku kryptowalut i obniżce cen w sklepach i na portalach aukcyjnych.

Radeon RX 6500 XT doczekał się większej pamięci VRAM

Jednak w przypadku nowych generacji jak zwykle na początku dostaniemy tylko najwydajniejsze, a więc i najdroższe modele. Nikogo więc nie powinno dziwić, że AMD postanowiło odświeżyć wariant z serii Radeon RX 6000. Mowa o jednej z tańszej propozycji, która dostała więcej pamięci VRAM.

Na stronie internetowej jednego z partnerów AMD pojawiła się ciekawa karta graficzna. Mowa o Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse w nowej wersji. Zastosowany rdzeń to nadal AMD Navi 24 XT w litografii 6 nm, który oferuje 1024 procesorów strumieniujących. Zwiększono jednak liczbę pamięci VRAM GDDR6 z 4 do 8 GB, ale szyna danych pozostałą bez zmian i nadal jest 64-bitowa, sparowana z interfejsem PCIe 4.0 x4.

Tajwańczycy zdecydowali się też na fabryczne zwiększenie wydajności. Mowa więc o podkręceniu taktowań GPU do 2695 MHz w trybie "game" i do 2855 MHz w trybie boost. To skok kolejno o 85 i 40 MHz. Jak łatwo się domyślić zwiększeniu uległ też pobór mocy - z 107 do 130 W.

Zestaw złącz wideo jest dość ubogi i obejmuje tylko dwa porty - HDMI oraz DisplayPort 1.4. Zasilanie pobierane jest z pojedynczej wtyczki typu 8-pin. Data sklepowej premiery i sugerowana cena pozostają nieznane. Dotychczas "zwykły" Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse 4 GB kosztował około 1299 złotych.

Źródło zdjęć: Sapphire

Źródło tekstu: oprac. własne