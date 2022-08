Takiej obudowy nie widziałeś. Zmieni ona Twój komputer w akwarium

Czy Twoim hobby są zarówno ryby, jak i komputery? Jeśli tak to można je połączyć! Wszystko za sprawą obudowy komputerowej, która jest zarazem akwarium.



Zestawy komputerowe względem konsol czy laptopów mają jedną ogromną zaletę. Można z nimi zrobić niemal wszystko. Plastyczność jest widoczna zarówno w warstwie oprogramowania, jak i sprzętowej. W końcu możemy wymienić tutaj każdy podzespół na inny i to bez utraty gwarancji czy specjalistycznego sprzętu.

Obudowa MetalFish Y2 trafiła już do sklepów w cenie 350 zł

Komputery mogą też przybierać różne rozmiary, kształty i kolory. Bez problemu nadal można stworzyć zarówno stonowaną maszynę, nowoczesne dzieło sztuki, jak i gamingowego potwora z RGB LED i hartowanym szkłem. A teraz bez problemu ze swojego komputera możecie zrobić też... akwarium!

MetalFish Y2 to oryginalna obudowa komputerowa pod HTPC, która ma wymiary 290 x 250 x 370 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i waży 4 kilogramy. Zrobiona została z tafli aluminium o grubości 1,5 milimetra oraz szkła o grubości 5 milimetrów. Dolna część to sekcja dla podzespołów, a górna dla ryb.

W środku zmieścimy płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 90 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 220 milimetrów. W przypadku zasilaczy trzeba sięgnąć po rozwiązania 1U/Flex, zaś dla nośników danych przewidziano tylko jedno miejsce 2,5".

Pod względem wentylacji jest tu miejsce na dwa wentylatory 90-milimetrowe, które dostajemy już fabrycznie w wersji z RGB LED. Niestety zbiornik wodny nie jest tutaj wykorzystywany jako odpromiennik ciepła. Panel I/O znalazł się na przodzie i gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A oraz przycisk Power.

W zestawie z obudową jest napowietrzacz i filtr do akwarium na USB oraz oświetlenie LED. Co prawda nie podano dokładnych wymiarów akwarium, ale patrząc na zdjęcia ryby mają do dyspozycji około 10-14 L.

MetalFish Y2 dostępny jest już w sprzedaży w Chinach, cena oscyluje w okolicy 340 - 350 złotych, a więc nie jest wygórowana jak na tak egzotyczny i niszowy produkt. Jak łatwo się domyślić po nazwie producenta nie jest to jego pierwszy tego typu projekt. Wcześniej dostępny był bardziej toporny model "Fish Cube".

