Jaki producent ma najgorsze karty graficzne? Znamy odpowiedź

Planujesz zakup nowej karty graficznej? Zastanawiasz się jakiego producenta wybrać? Oprócz ceny warto uwzględnić awaryjność. A teraz możesz sprawdzić to samemu.

W przypadku kart graficznych mamy trzech głównych producentów - AMD, Intel oraz NVIDIA. W sklepach można znaleźć jednak całe zatrzęsienie autorskich Radeonów, GeForce'ów i Arców od firm takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inne. Jednak, która z nich robi najlepsze, a która najgorsze modele?

Realizacja gwarancji u GIGABYTE zajmuje aż 17 dni

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo wymaga dużej próbki badawczej. Znacznie więcej niż doświadczenia jednej osoby, nawet, gdy mowa o recenzentach. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzą sklepy.

Szwajcarski sklep Digitec Galaxus AG, jeden z największych sprzedawców na tamtym rynku, dzieli się informacjami na temat awaryjności sprzedawanych przez siebie kart graficznych. Mowa o danych opartych na przynajmniej 300 egzemplarzach od danej firmy sprzedanych w ostatnich 2 latach.

Najlepiej pod tym względem wygląd Gainward, który należy do Palita - mowa o awaryjności na poziomie 0,4%. Na drugim miejscu znalazło się Lenovo z 0,7%, na trzecim Palit i PNY - 0,8%. Skąd układy Lenovo? Mowa głównie o gotowych zestawach komputerowych, bowiem sam producent nie prowadzi sprzedaży detalicznej kart.

Najgorszymi producentami są kolejno Sapphire, ASRock i XFX. Trzeba jednak przyznać, że wyniki na poziomie kolejno 2,5%; 2,1% i 2% trudno nazwać "złymi". Co więcej bez dokładnych danych liczbowych nie wiemy jaki jest stosunek sprzedanych kart np. Sapphire vs Gainward, co ma znaczący wpływ na wynik.

Na koniec jest jeszcze jedna ciekawa statystyka - czas zgłoszeń gwarancyjnych. To znaczy jak długo zajmuje ich realizacja od czasu dostarczenia karty graficznej do momentu jej zwrotu do konsumenta. Najlepiej wypada tutaj Palit i ASRock z wzorowym wynikiem 2 dni. Tragiczny wynik notują zaś INNO3D oraz GIGABYTE, które każą swoim użytkownikom czekać aż 14 i 17 dni! Szkoda, że w Polsce sklepy nie publikują takich danych.

Źródło zdjęć: Digitec Galaxus AG, Sapphire@Facebook

Źródło tekstu: oprac. własne