AMD Ryzen 8000 będzie niewypałem? Szykuje się odgrzewany kotlet

W sieci zaczynają pojawiać się informacje o przyszłorocznych procesorach AMD Ryzen 8000. Nie napawają one jednak optymizmem. To będzie raczej odświeżenie oferty.

Walka na rynku procesorów komputerowych jest zacięta, a AMD i Intel wymieniają ciosy jak równy z równym. Zarówno rodzina Ryzen 7000, jak i seria Raptor Lake oferują topową wydajność w grach i programach. Niebiescy lada moment pokażą odświeżenie oferty, ale na Czerwonych przyjdzie nam poczekać.

AMD Ryzen 8000 będzie korzystać tego samego kafelka I/O

Procesory AMD Ryzen 8000, nazywane też Granite Ridge, mają ukazać się w 2024 roku. Nadal będą one korzystały z gniazda AMD AM5. Niestety najnowsze wieści nie napawają optymizmem. Wygląda na to, że AMD podobnie jak Intel szykuje się bardziej do odświeżenia oferty, aniżeli faktycznie nowej generacji.

Znani z trafnych przecieków użytkownicy X (daw. Twitter) o pseudonimach Olrak29_ i Kepler_L2 podzieli się informacjami na temat AMD Ryzen 8000. Nowe procesory mają korzystać z tego samego kafelka I/O co AMD Ryzen 7000. Oznacza to zasadniczo brak zmian w przypadku obsługi pamięci RAM DDR5, czyli coś z czym AMD od dłuższego czasu przegrywa w starciu z Intelem. Zarówno, gdy mowa o pojemności, jak i taktowaniach.

Nie dostaniemy też bardziej rozbudowanego PCIe 5.0 - nadal będzie to do 28 linii czy więcej/szybszych USB. Co więcej Kepler_L2 twierdzi, że nie zobaczymy również nowej generacji zintegrowanych układów graficznych na bazie architektury AMD RDNA 3.5. Czerwoni zaserwują nam te same iGPU co w serii AMD Raphael.

Czego więc można się spodziewać? Głównie wyższych zegarów i architektury AMD Zen5. Większe zmiany pojawią się podobno dopiero w mobilnych, a nie desktopowych jednostkach AMD Ryzen 8000.

