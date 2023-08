Tak małego, cichego i taniego chłodzenia jeszcze nie widziałeś

Jesteś fanem małych zestawów komputerowych? Lubisz ciszę? Nie chcesz dużo wydawać na podzespoły? Nie ma sprawy! Z pomocą kolejny raz przychodzi GELID.

Komputer to narzędzie wykorzystywane nie tylko do gier czy pracy, ale również pełni rolę okna na świat - surfowanie po sieci, wysyłanie maili, kontakt z rodziną czy oglądanie filmów i seriali. A do tego wcale nie potrzeba szalenie wydajnego zestawu. Tym samym na popularności zyskują małe komputery typu SFF.

Gelid Slim Silence kosztuje zaledwie 115 złotych

Oczywiście skompletowanie takiego zestawu wymaga nieco wiedzy by dobrać pasujące do siebie podzespoły. Na szczęście na rynek trafia właśnie nowe, niskoprofilowe chłodzenie procesora dla AMD i Intela.

GELID Slim Silence to horyzontalne chłodzenie procesora o wymiarach 94 x 104 x 41,5 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów i masie 198 gramów. Znajdziemy tutaj aluminiowy radiator, jeden wentylator oraz cztery ciepłowody z bezpośrednim kontaktem z IHS procesora. Całość utrzymana w czerni.

Zastosowany wentylator to 90-milimetrowa jednostka PWM o grubości 15 milimetrów, którą wyposażono w dziewięć łopatek. Pracuje ona z prędkością do 2800 RPM przy wydajności do 41,2 CFM, ciśnieniu do 2,5 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 26,5 dB(A).

Opisywane chłodzenie wspiera nowsze i starsze procesory o TDP do 130 W. Mowa o gniazdach AMD AM5, AM4, AM3(+) i Intel LGA 1700, 1200, 1156, 1155, 1151 oraz 1150.

GELID Slim Silence trafi do sklepów w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena wynosi 25 euro, czyli około 115 złotych. Producent 5 lat gwarancji, a w zestawie dostajemy wydajną pastę GELID GC-4.

Źródło zdjęć: GELID

Źródło tekstu: oprac. własne