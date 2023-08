ID-Cooling przedstawia tanie chłodzenia AiO z ekranem LCD

Jesteś fanem kolorowego podświetlenia i dodatkowych wyświetlaczy wewnątrz obudowy? Nie chcesz dużo wydawać? Z pomocą przychodzi chłodzenie ID-Cooling.

Bez różnicy czy ktoś jest fanem AMD, czy Intela - aktualnie obaj producenci oferują bardzo wydajne procesory komputerowe. Jednak zarówno rodzina Ryzen 7000, jak i Raptor Lake-S cechuje się też dużym poborem mocy. Zwłaszcza w przypadku topowych modeli. A to przekłada się na wysokie temperatury.

ID-Cooling SL będą dostępne w białej i czarnej wersji

Nikogo więc nie powinno dziwić, że na popularności zyskują układy chłodzenia od firm trzecich. W szczególności zestawy AiO, które oferują prosty montaż, wysoką wydajność oraz miły dla oka design. A tak się składa, że ID-Cooling pochwaliło się nową serią, która oferuje dodatkowo wyświetlacz na bloko-pompce.

ID-Cooling Space LCD to seria, w skład której wchodzą modele 360- i 240-milimetrowe. Mamy tutaj do czynienia z klasyczną, aluminiową chłodnicą o grubości 27 milimetrów. Producent zastosował również pompkę nowej generacji, która pracuje z prędkością do 2500 RPM. Podstawa jest miedziana.

Fabryczne wentylatory to jednostki 120-milimetrowe z siedmioma łopatkami, łożyskiem typu FDB i podświetleniem ARGB LED. Pracują one z prędkością do 2000 RPM przy wydajności do 78 CFM, ciśnieniu do 2,68 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 29,9 dB(A).

Uwagę przykuwa najbardziej ekran LCD znajdujący się w bloko-pompce. Ma on średnicę 2,1", rozdzielczość 480 x 480 pikseli i jasność 600 cd/m2. Dzięki specjalnej aplikacji użytkownik może samemu wybrać obrazek, animację lub film, która ma się wyświetlać albo informacje o systemie - temperatura, taktowanie, RPM itd.

Chłodzenia ID-Cooling Space LCD trafią do sprzedaży w październiku. Będą to jedne z tańszych AiO z wbudowanym wyświetlaczem. Mowa o pełnym wsparciu nowszych i starszych procesorów AMD oraz Intela. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny prezentują się następująco:

ID-Cooling SL240 BLACK - 140 dolarów, czyli około 579 złotych

- 140 dolarów, czyli około 579 złotych ID-Cooling SL240 WHITE - 140 dolarów, czyli około 579 złotych

- 140 dolarów, czyli około 579 złotych ID-Cooling SL360 BLACK - 180 dolarów, czyli około 745 złotych

- 180 dolarów, czyli około 745 złotych ID-Cooling SL360 WHITE - 180 dolarów, czyli około 745 złotych

Źródło zdjęć: ID-Cooling

Źródło tekstu: oprac. własne