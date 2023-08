Podświetlenie RGB LED ma sens. Ta karta graficzna to udowadnia

Tajwański producent kart graficznych przekonuje, że podświetlenie RGB LED to nie jest tylko zbędny bajer. Dowodem na to jest SPARKLE Arc A770 TITAN OC.

Na rynku sprzętu komputerowego jest całe zatrzęsienie różnych producentów. Część to prawdziwi giganci, a inni specjalizują się w konkretnych podzespołach. SPARKLE jest jednak firmą kojarzoną głównie przez starszych czytelników Telepolis i nic w tym dziwnego - historia Tajwańczyków sięga 1982 roku.

SPARKLE używa RGB LED do informowania o temperaturze

SPARKLE w świecie kart graficznych zaczynało jako wyłączny partner NVIDII oferując modele takie jak GeForce 7900. Później nie zabrakło licznych GeForce 8000 i 9000, które wyróżniały się korzystaniem złącza PCI, zamiast PCIe. Niestety firma zeszła do podziemia w okolicach 2013 roku (czasy GTX 700), ale ożywienie mogliśmy obserwować w zeszłym roku przy wejściu Intela na rynek kart graficznych za sprawą serii Arc Alchemist.

SPARKLE Arc A770 TITAN OC to nowy flagowiec, który może pochwalić się 2,5-slotowym układem chłodzenia z dwoma wentylatorami. Mamy tutaj do czynienia z fabrycznym OC rdzenia do 2300 MHz (z domyślnych 2100) oraz 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 17,5 Gbps.

Zasilanie dostarczane jest przez dwie klasyczne wtyczki 8-pinowe, a producent zaleca zasilacz o mocy 650 W lub więcej. Wśród dostępnych złączy wideo dostajemy trzy DisplayPort 2.0 i jedno HDMI 2.0.

To co wyróżnia SPARKLE Arc A770 TITAN OC na tle konkurencji - oprócz niebieskiej kolorystyki - to wyjątkowe podświetlenie RGB LED. Pełni ono funkcję nie tylko wizualną, ale i praktyczną. Pasek na górze karty samoistnie, bez dodatkowego oprogramowania, zmienia stopniowo kolor zależnie od temperatury GPU (biały = chłodno; czerwony - gorąco) pozwalając na łatwą kontrolę nad naszym PC.

Tajwańczycy nie zdradzili sugerowanej ceny za swoją nową kartę graficzną. Jednak dotychczas układy Intel Arc Alchemist były bardzo dobrze wycenione, wygrywając w nisko-średnim segmencie cenowo-wydajnościowym z ofertą AMD i NVIDII. Przynajmniej gdy mowa o rynku pierwotnym.

