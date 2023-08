Glorious Model I 2 Wireless to myszka dla prawdziwych graczy

Jesteś zapalonym graczem? Szukasz lekkiej myszki o topowej specyfikacji, którą można dostosować pod siebie? W takim razie Glorious ma coś dla Ciebie!

Praca lub rozrywka na komputerze często trwa po kilka godzin dziennie, parę dni w tygodniu. Tym samym bardzo ważne jest odpowiednie dobranie peryferiów. Wpływa to zarówno na komfort obcowania, ale i produktywność i efektywność. Na szczęście na rynku jest tyle sprzętów, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Glorious Model I 2 Wireless dostępna jest w bieli i czerni

Glorious, firma założona w 2014 roku przez zapalonych graczy, ma prosty cel - oferować jak najlepszy sprzęt. A tak się składa, że do ich oferty dołączyła nowa myszka o flagowej specyfikacji.

Glorious Model I 2 Wireless to bezprzewodowa myszka o wymiarach 129 x 42 x 72 (głębokość x wysokość x szerokość) i masie 75 gramów. Mamy tutaj do czynienia z autorskim sensorem optycznym Glorious BAMF 2.0, który oferuje rozdzielczość do 26 000 DPI, maksymalną prędkość do 650 IPS i przyśpieszenie do 50 G.

Skorupa gryzonia jest ażurowa, co zmniejsza jej masę i eliminuje pocenie się dłoni. Użytkownik ma do dyspozycji 9 przycisków o żywotności do 80 milionów kliknięć. Boczne klawisze są wymienialne. Oczywiście nie mogło zabraknąć podkładek z PTFE czy w pełni konfigurowalnego podświetlenia RGB LED.

Opisywana myszka oferuje trzy tryby łączności. Przewodową - USB oraz bezprzewodową - 2.4 GHz i Bluetooth 5.2 LE. Wbudowany akumulator pozwala na do 210 godzin pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście wynik ten może się różnić w zależności od użytkownika czy wybranego trybu świecenia.

Glorious Model I 2 Wireless trafi do sklepów 29 września 2023. Sugerowana cena w Europie to 130 euro, czyli około 579 złotych. Użytkownik ma do wyboru białą i czarną wersję kolorystyczną.

Źródło zdjęć: Glorious

Źródło tekstu: oprac. własne