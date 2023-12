Lenovo przygotowało wyjątkową kartę graficzną

Wygląda na to, że współpraca między Lenovo i AMD zacieśnia się. Chińczycy przygotowali autorski model karty graficznej, którego nie ma nikt inny.

Lenovo kontynuuje swoją ofensywę na rynku podzespołów komputerowych. Dwa dni temu informowaliśmy Was, że Chińczycy przygotowali swoje własne, wydajne SSD korzystające z interfejsu PCI Express 5.0. Teraz zaś przyszła pora na wyjątkową karę graficzną ze stajni AMD.

Nowa karta Lenovo może zaoferować spory potencjał OC

Redakcja ITHome zwróciła uwagę, że w ofercie firmy pojawił się model Lenovo Radeon RX 6600 LE. Mamy tutaj do czynienia z dwuslotowym układem chłodzenia wyposażonym w dwa wentylatory. Rozwinięcie skrótu "LE" pozostaje tajemnicą, ale najbardziej prawdopodobna opcja to "Lite Edition" lub po prostu "Lenovo".

Opisywana karta graficzna bazuje na architekturze AMD RDNA2 i wyposażona jest w 1792 procesory strumieniujące z taktowaniem do 2495 MHz. Mowa o 8 GB pamięci typu GDDR6 na 128-bitowej szynie danych. Wygląda więc to bardzo podobnie do zwykłego Radeona RX 6600, pomijając o 4 MHz wyższe zegary.

Jaki jest więc sens powstania Lenovo Radeon RX 6600 LE? Należy zakładać, że karta korzysta z innego GPU. AMD zakończyło już w tym roku produkcję układów Navi 23. W grę wchodzi więc użycie mocno przyciętych rdzeni Navi 22, a to byłaby gratka dla entuzjastów oznaczająca spory potencjał OC.

Lenovo Radeon RX 6600 LE jak na razie dostępny jest wyłącznie w Chinach. Karta wchodzi w skład zestawu komputerowego Lenovo GeekPro 2023, który wyposażono w procesor Intel Core i5-13400F oraz 16 GB pamięci RAM DDR4. Całość wyceniona na 6799 renminbi, czyli około 3825 złotych.

Źródło zdjęć: ITHome, Lenovo, JD

Źródło tekstu: ITHome, oprac. własne