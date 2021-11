HP Omen 27c Gaming Monitor to nowy monitor dla graczy

HP zaprezentował nowy monitor dla graczy. Omen 27c Gaming Monitor trafi wkrótce do Polski.

Firma HP wciąż poszerza swoje portfolio dla fanów gier. Nowy monitor Omen 27c Gaming Monitor wyróżnia charakterystycznie zakrzywiony ekran, który zapewnia użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia z rozgrywki. Producent podaje, że jest to pierwszy na świecie zakrzywiony monitor do gier z certyfikatem Eyesafe 1000R, który pozwala na długie granie, bez obciążania wzroku. Technologia VA, HDR 400, gama kolorów DCI-P3 (92%), rozdzielczość QuadHD, częstotliwość odświeżania 240 Hz z czasem reakcji 1 ms i certyfikatem AMD FreeSync Premium Pro – to główne wyróżniki tego modelu.

Oprogramowanie monitora Omen 27c zawiera najnowsze funkcje Omen Gaming Hub, takie jak dynamiczny celownik (zmieniający kolor w zależności od otoczenia) wraz z 248 opcjami dostosowywania kształtu i koloru. Funkcja Shadow Vision poprawia widoczność szczegółów w ciemnych obszarach, a Edge Precision wygładza i koryguje ostre obrazy w grze.

Monitor jest kompatybilny zarówno z PC, jak i konsolami PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch, co wykazało ponad 140 testów. Wystarczy jedynie podłączenie za pomocą kabla HDMI. Na platformie Omen Gaming Hub dostępne będą natomiast dodatkowe funkcje: obsługa Phillips Hue Bridge, profili użytkowników Omen Light Studio oraz Social Invite i Theater Mode Viewing w OASIS.

Dostępność i cena

HP Omen 27c Gaming Monitor będzie dostępny w Polsce od grudnia 2021 roku w cenie 2199 zł.

Źródło zdjęć: HP

Źródło tekstu: HP