Masz komputer HP Omen? Natychmiast go zaktualizuj

Komputery OMEN by HP to gamingowa marka Hewlett-Packard, w ramach której producent oferuje zarówno laptopy, komputery, jak i wszelkiej maści akcesoria dla graczy. Okazuje się, że spora część z nich jest podatna na niebezpieczny atak, jak wynika badań przeprowadzonych przez ekspertów ds. bezpieczeństwa.

Komputery OMEN by HP podatne na atak

Praktycznie na wszystkich laptopach i komputerach OMEN by HP instalowane jest oprogramowanie Omen Gaming Hub Software. Pozwala ono między innymi na zmianę podświetlenia poszczególnych elementów, kontrolowanie temperatur podzespołów czy regulowanie ustawień systemów chłodzenia. Niestety, to właśnie ten program jest powodem aktualnego zagrożenia. Eksperci ds. bezpieczeństwa udowodnili, że plik HpPortlox64.sys został stworzony za pomocą sterownika open-source WinRing0.sys, który na dostęp do pamięci jądra systemu. Atakujący mogą go wykorzystać do uzyskania odpowiednich uprawnień, a następnie wyłączenia zabezpieczeń i przeprowadzenie ataku.

Luka została oznaczona jako CVE-2021-3437. Dobra informacja jest taka, że na ten moment nie są znane przypadki wykorzystania tej podatności. Jeszcze lepszą informacją jest fakt, że HP wprowadziło już stosowną aktualizację, którą można pobrać za pomocą Microsoft Store. Dlatego, jeśli macie komputer lub laptop z serii OMEN by HP, to natychmiast zainstalujcie łatkę. Lepiej dmuchać na zimne.

Źródło zdjęć: OMEN by HP

Źródło tekstu: Guru3D