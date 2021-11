Asus ROG Phone 5s Pro – test wydajnego telefonu dla graczy

Na początku listopada 2021 roku w Polsce zadebiutowały najnowsze gamingowe smartfony firmy Asus. Dzięki uprzejmości producenta jednemu z nich mogłem się przyjrzeć nieco bliżej i sprawdzić, jak ROG Phone 5s Pro wypada na co dzień.

W świecie smartfonów istnieje grupa urządzeń, która dedykowana jest przede wszystkim graczom. Urządzenia te charakteryzują się wysoką wydajnością, a także rozbudowanymi systemami chłodzącymi, których zadaniem jest utrzymanie wydajności na wysokim poziomie jak najdłużej.

Jednym z takich urządzeń, które trafiło także na polski rynek, jest Asus ROG Phone 5s Pro. Urządzenie jest napędzane Snapdragonem 888+ i ma aż 18 GB pamięci RAM. Wewnątrz obudowy znalazł się zaawansowany system rozpraszania ciepła, a jednym z dołączonych do zestawu akcesoriów jest zewnętrzny wentylator, który ma w tym pomóc.

Jak to wszystko działa razem oraz jak ROG Phone 5s Pro sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (ZS676KS):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, szkło Gorilla Glass Victus (przód) i Gorilla Glass 3 (tył),

Wymiary: 172,83 x 77,25 x 9,9 mm, masa: 238 g,

6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2448 pikseli, 395 ppi), 144 Hz, HDR10+, czujnik oświetlenia, AOD; dodatkowy wyświetlacz PMOLED z tyłu,

Głośniki stereo (2 wzmacniacze), gniazdo audio 3,5 mm,

Czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem (optyczny),

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 888+ (1 x Kryo 680 @3 GHz + 3 x Kryo 680 @2,42 GHz + 4 x Kryo 680 @1,8 GHz), proces technologiczny 5 nm,

Grafika Adreno 660,

18 GB RAM-u, 512 GB pamięci masowej UFS 3.1 (465 GB dla użytkownika),

2 gniazda na karty nanoSIM,

Łączność 5G (do 4 Gb/s), LTE Cat20 (2000/150 Mb/s), Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1/L5) / GLONASS (L1) / Galileo (E1/E5a) / Beidou (B1/B2a) / QZSS (L1/L5) / NavIC (L5), cyfrowy kompas, USB-C 3.1 + USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 64 Mpix (Sony IMX686, 1/1,73", 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1.8, PDAF, lampa LED, filmy 8K@30fps,4K@30/60fps; drugi aparat 13 Mpix, obiektyw ultraszerokokątmny 12,5 mm z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 5 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, zdjęcia makro,

Przedni aparat 24 Mpix, obiektyw 26,5 mm z przysłoną f/2.45, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 6000 mAh, szybkie ładowanie 65 W (PD 3.0, QC 5.0),

Android 11 z interfejsem ROG UI (test na oprogramowaniu WW_18.1220.2109.149).

Cena: 5899 zł.

Zawartość opakowania

Asus ROG Phone 5s Pro przyjechał do mnie w kartonowym pudełku w kolorze czarnym i kształcie prostopadłościanu z sześciokątną podstawą. W zestawie znalazła się ładowarka sieciowa o mocy 65 W (z wtyczką typu A), przewód USB-C, metalowa igła do wysuwania tacki na karty nanoSIM, etui na telefon oraz AeroActive Cooler 5 (nakładka z wentylatorem, dwiema łopatkami do sterowania w grach i gniazdem Jack 3,5 mm). Zestaw został uzupełnione o gumowe zaślepki do portu USB-C oraz złącza do podłączenia coolera, a także zestaw naklejek.



W zestawie nie było słuchawek, więc podczas testów korzystałem z własnych: przewodowych M6 Pro oraz bezprzewodowych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis