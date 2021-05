Nowe laptopy, monitor i gamingowa marka Victus - HP prezentuje nowości dla graczy

HP zaprezentowało mnóstwo nowości dla graczy, przygotowanych na wiosnę tego roku. To nie tylko nowe laptopy czy monitor gamingowy, ale też zupełnie nowa marka sprzętów Victus by HP.

Nowe laptopy Omen by HP

Pierwszą nowością są nowe laptopy dla graczy z serii Omen by HP. Oferta producenta została wzbogacona o dwa modele - Omen 16 oraz Omen 17. Pierwszy z nich można kupić w wersji z procesorem Core i7-11800H lub Ryzen 9 5900HX, a także kartą graficzną GeForce RTX 3070 lub AMD z architekturą RDNA 2. Do tego dochodzą maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz oraz jeden dysk SSD PCIe 4×4 1 TB lub dwa SSD PCIe 1 TB, połączone w RAID 0. Dużą zaletą komputera ma być akumulator o pojemności od 52,5 do 83 Whr (w zależności od wersji), który pozwoli na maksymalnie 9 godzin pracy. Ekran to z kolei 16,1-calowa matryca IPS Full HD z odświeżaniem 144 Hz.

Drugą nowością jest Omen 17 by HP. W jego przypadku mówimy o 17,3-calowym ekranie o rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli i z odświeżaniem nawet 165 Hz. W najlepszej wersji laptop zaoferuje procesor Intel Core i9-11900H oraz układ graficzny GeForce RTX 3080 z TGP na poziomie 165 W. Nie zabraknie też szybkich dysków SSD oraz maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz. Oba laptopy wyposażone są także w WiFi 6E, złącza HDMI 2.1, głośniki marki Bang & Olufsen oraz portyThunderbolt 4.

Omen 25i - monitor gamingowy HP

Kolejną nowością jest Omen 25i by HP, czyli nowy monitor gamingowy z ekranem o przekątnej 24,5 cala. Jest on wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD z odświeżaniem 165 Hz. Maksymalna jasność to 400 nitów standardowo oraz 450 nitów przy włączonym HDR. Producent zapewnia, że monitor w 99 proc. pokrywa paletę barw sRGB oraz w 90 proc. DCI-P3. Czas reakcji to z kolei 1 ms (MPRT), a kontrast statyczny wynosi 1000:1.

Monitor można podłączyć do komputera za pomocą złącza HDMI 2.0 lub DisplayPort 1.4. Oprócz tego ma także dwa porty USB 3.2 Gen 1, jeden USB-B oraz wyjście audio na słuchawki. Warto wspomnieć także o obsłudze dwóch technik synchronizacji obraz - AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-Sync compatible.

Victus by HP - nowa, gamingowa marka

Nie sposób pominąć też kwestii zupełnie nowej marki gamingowej, która została powołania przez HP. Obok Omena, firma będzie miała w swoim portfolio także Victus, która ma być skierowana dla bardziej początkujących i mniej zdecydowanych oraz wymagających użytkowników, którzy jednocześnie oczekują DNA podobnego do serii Omen. Pierwszym przedstawicielem tej marki jest laptop Victus by HP 16 z 16,1-calowym ekranem IPS o rozdzielczości Full HD, 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB przestrzeni na szybkim dysku SSD NVMe PCIe. Za wydajność odpowiada procesor Intel Core i5-11400H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce MX350 z 4 GB pamięci GDDR5.

Ceny zaprezentowanych urządzeń nie są jeszcze znane.

