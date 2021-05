Ryzen 9 5950XT i Ryzen 5 5600XT - AMD planuje odświeżyć procesory Zen 3

AMD zamierza odświeżyć procesory z serii Ryzen 5000. Podobnie jak poprzednia generacja i tym razem możemy spodziewać się modeli oznaczonych jako XT. Pierwszym w ofercie mają być układy Ryzen 9 5950XT oraz Ryzen 5 5600XT.

Od zaprezentowania pierwszej generacji procesorów Ryzen AMD radzi sobie coraz lepiej na rynku procesorów. Najnowsza seria z architekturą Zen 3 jest w stanie na równi konkurować z układami Intela i to nawet w grach, które zawsze były trochę słabszą stroną Czerwonych. Jedyną ich wadą jest tak naprawdę ograniczona dostępność w sklepach. Pomimo tego AMD prawdopodobnie zamierza odświeżyć Ryzeny 5000 i wprowadzić modele XT. Pierwszymi przedstawicielami tej linii będą Ryzen 9 5950XT oraz Ryzen 5 5600XT.

Odświeżone procesory AMD Ryzen 5000

Już poprzednia generacja desktopowych procesorów AMD doczekała się z czasem odświeżenia i modeli w wersji XT. To nic innego, jak starannie wyselekcjonowane egzemplarze, które dzięki usprawnieniom produkcyjnym są w stanie osiągać wyższe taktowania. W przypadku układów Ryzen 9 5950XT oraz Ryzen 5 5600XT ma być dokładnie tak samo, a tak przynajmniej sugerują najnowsze plotki. Pierwszy z tych procesorów będzie miał dokładnie taką samą specyfikację, jak Ryzen 9 5960X. Jedyną różnicę stanowi wyższe taktowanie boost, które ma dobijać do 5,0 GHz (100 MHz wyżej niż model standardowy). Z kolei Ryzen 5 5600XT ma mieć dokładnie takie same zegary, ale za to wyższy potencjał OC.

Poza tym nowe procesory nie będą niczym różnić się od swoich poprzedników. Mają mieć dokładnie tyle samo rdzeni i wątków, taką samą ilość pamięci cache, a także identyczne TDP. Jeśli rzeczywiście AMD planuje ich premierę, to więcej powinniśmy dowiedzieć się w okolicach targów Computex 2021, które zaplanowane są na początek czerwca.

Źródło tekstu: wccftech