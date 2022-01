HP przywiózł na CES 2022 mnóstwo nowego sprzętu

Firma HP podczas targów CES 2022 zaprezentowała wiele nowych laptopów, komputerów i monitorów, które wzmocnią w najbliższych miesiącach portfolio amerykańskiej marki.

Praca hybrydowa zmieniła wszystko. Mamy teraz więcej wolności twórczej, możemy być kreatywni skądkolwiek chcemy. Nasz sprzęt, oprogramowanie i innowacyjne rozwiązania zapewniają najwyższy poziom komfortu podczas pracy hybrydowej, dostarczając narzędzia by połączyć nasze najbardziej produktywne środowiska pracy z najlepszymi kreatywnymi pomysłami.

– powiedział Alex Cho, president, Personal Systems, HP Inc.

Zobacz: HP Omen 27c Gaming Monitor to nowy monitor dla graczy

Zobacz: HP Instant Ink w Polsce. Kupisz abonament na tusz do drukarki?

HP dodaje nowe funkcje, które mają ułatwić zadania podczas pracy hybrydowej i zdalnej, w tym również poprawić wrażenia z wideokonferencji. Użytkownicy mogą spersonalizować swój wygląd podczas spotkań zdalnych za pomocą Appearance Filter, natomiast aplikacja myHP udostępnia jeden panel do sterowania i personalizowania ustawień na komputerze, na przykład zmieniając ustawienia wideo dla wszystkich aplikacji telekonferencyjnych przy pomocy jednego kliknięcia. Rozwiązania będą dostępne na większej liczbie urządzeń, takich jak komputery EliteBook 800 G9, EliteBook 1000 G9 czy ZBook Firefly G9, zakrzywione ekrany Z40c i G3 oraz najnowsze PC Elite Dragonfly.

HP rozszerza również portfolio urządzeń Elite Dragonfly, odpowiadając na potrzeby klientów oczekujących produktów mobilnych klasy premium. Jak podaje producent, urządzenia zaprojektowano z troską o środowisko naturalne, przy ich produkcji używane są magnez, aluminium oraz plastik OBP.

HP Elite Dragonfly G3

Nowy HP Elite Dragonfly G3 z Windowsem 11 waży mniej niż 1 kg i będzie dostępny w kolorze niebieskim lub srebrnym. Wewnątrz obudowy pracują procesory Intel Core 12. generacji, a za wyświetlanie obrazu odpowiada panel 13,5" o proporcjach 3:2. Do tego dźwięk będący wynikiem współpracy z Bang & Olufsen, cztery kanały audio oraz funkcja HP Dynamic Voice Leveling, która zadba o czystość głosu. Z kolei ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i hakerami ma zapewnić HP Wolf Security for Business.

HP Elite Dragonfly G3 będzie dostępny w sprzedaży od marca 2022 roku.

HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise

Nowy Chromebook HP został zaprojektowany z myślą o pracy w środowisku chmurowym. Urządzenie ma obudowę typu 2 w 1 oraz pozwala na robienie odręcznych notatek za pomocą opcjonalnego pióra. W zestawie, podobnie jak w laptopie Elite Dragonfly G3, jest kamera 5 Mpix oraz zestaw czterech głośników. Ekran urządzenia został z kolei wyposażony w filtr HP Sure View Reflect, który chroni jego zawartość przed osobami postronnymi. Zaimplementowano tu także platformę Intel vPro, pozwalającą lepiej zarządzać i dbać o bezpieczeństwo urządzeń w środowisku korporacyjnym.

HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise i HP Elite Dragonfly Chromebook będą dostępne od kwietnia tego roku.

Nowe monitory HP

Firma HP zaprezentowała nowe monitory konferencyjne, modele E24m, E27m i E34m. Zostały one wyposażone w 5-megapikselową kamerę internetową (zgodna z Windows Hello) z regulowanym pochyleniem, poprawione czujniki światła, mikrofony z aktywnym tłumieniem szumu oraz głośniki skierowane do przodu. Urządzenia obsługują połączenie z komputerem przy pomocy jednego przewodu USB-C, co ułatwia dbanie o porządek na biurku.

Z kolei HP M24 oraz M27 Webcam Monitors powinny się sprawdzić podczas połączeń z rodziną lub znajomymi czy nauki zdalnej. Jest tu kamera o rozdzielczości 5 Mpix, głośniki skierowane do przodu oraz mikrofony z systemem redukcji szumów. Monitor można podłączyć z komputerem jednym kablem USB-C, a certyfikat Works With Chromebook ma gwarantować bezproblemowe działanie z Chromebookami.

Nowe monitory HP pojawią się w sprzedaży w styczniu na hp.com.

Urządzenia zwiększające produktywność

Firma HP wprowadza na rynek nowe komputery z Windowsem 11, które mają pozwolić zwiększyć produktywność pracowników firm, ułatwić ich współpracę oraz zadbać o bezpieczeństwo danych. Wśród nich są:

HP Elite x360 1040 G9 i HP EliteBook 1040 G9 , stworzone do pracy hybrydowej. Mają ekran o proporcjach 16:10 oraz wyposażone są w 5-megapikselową kamerę internetową, 940nm kamerę IR, technologię HP Presence oraz ulepszone oprogramowanie audio.

i , stworzone do pracy hybrydowej. Mają ekran o proporcjach oraz wyposażone są w kamerę internetową, 940nm kamerę IR, technologię HP Presence oraz ulepszone oprogramowanie audio. HP EliteBook 800 G9 Series PCs również zostały przeprojektowane. Mają teraz smukłe obudowy oraz ekrany o proporcjach 16:10. Wyposażono je również w technologię HP Presence, audio skonstruowane wspólnie z Bang & Olufsen oraz opcjonalnie kamerę 5 Mpix ze śledzeniem użytkownika .

również zostały przeprojektowane. Mają teraz smukłe obudowy oraz ekrany o proporcjach 16:10. Wyposażono je również w technologię HP Presence, audio skonstruowane wspólnie z oraz opcjonalnie . Komputery HP EliteBook 600 G9 Series to mocne, łatwe w zarządzaniu urządzenia o wysokim poziomie bezpieczeństwa danych. W łatwy sposób mogą się stać nowymi elementami istniejących środowisk IT dając użytkownikom możliwość pracy skąd tylko chcą.

to mocne, łatwe w zarządzaniu urządzenia o wysokim poziomie bezpieczeństwa danych. W łatwy sposób mogą się stać nowymi elementami istniejących środowisk IT dając użytkownikom możliwość pracy skąd tylko chcą. HP ProBook 400 G9 Series łączy smukły i umożliwiający rozbudowę czy modyfikacje design z wydajnością, bezpieczeństwem i uniwersalnością potrzebną w rozwiązaniach profesjonalnych i rozwijaniu biznesu.

Wymienione wyżej urządzenia HP mają być dostępne w sprzedaży od marca tego roku.

Inne nowości HP

Komputer HP ENVY Desktop PC z Windowsem 11, procesorem Intel Core i9 12. generacji oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 Ti . Konstrukcja umożliwia rozbudowę urządzenia bez użycia narzędzi.

z Windowsem 11, procesorem oraz kartę graficzną . Konstrukcja umożliwia rozbudowę urządzenia bez użycia narzędzi. HP Z2 Mini G9 , mała stacja robocza wyposażona w układy graficzne Nvidia RTX oraz procesory Intel Core 12. generacji (w tym te z serii K).

, mała stacja robocza wyposażona w układy graficzne oraz procesory (w tym te z serii K). Zakrzywione ekrany HP Z40c G3 i HP Z34c G3 .

i . ZBook Firefly 14 G9 oraz ZBook Firefly 16 G9 z wydajnością adekwatną do zastosowań biznesowych. Wyposażono je w procesory Intel Core najnowszej generacji, układ graficzny Nvidia T550 oraz do 64GB pamięci RAM.

HP ENVY Desktop PC zadebiutuje w sprzedaży latem na hp.com. Sprzedaż HP Z2 Mini G9 ruszy w marcu. HP Z34c G3 Curved Display i HP Z40c G3 Curved Display pojawią się w sprzedaży w styczniu w cenach odpowiednio 4599 zł i 6999 zł. HP ZBook Firefly G9 będzie dostępny od marca. HP ENVY 27 All-in-One Desktop PC pojawi się w sprzedaży latem 2022 roku.

Zobacz: Nie możesz kupić PlayStation 5? Sony ma dla Ciebie marne pocieszenie

Zobacz: Świetny gadżet trafia do przedsprzedaży - tego nie można przegapić!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HP

Źródło tekstu: HP