Świetny gadżet trafia do przedsprzedaży - tego nie można przegapić!

Samsung The Freestyle to jeden z najciekawszych gadżetów targów CES 2022. Rewolucyjny projektor już wkrótce będzie dostępny w polskiej przedsprzedaży.

Kto powiedział, że projektory multimedialne muszą być wielkie i niepraktyczne? Zaprezentowany podczas targów CES 2022 w Las Vegas Samsung The Freestyle udowodnił, że może to wyglądać inaczej.

Kompaktowe urządzenie Koreańczyków waży zaledwie 830 g, a dzięki obrotowej podstawie można go ustawić w dowolnym miejscu. Dzięki temu wszędzie, niezależnie od warunków, możemy cieszyć się ekranem o przekątnej nawet 100". Co więcej, projektor sam zadba o korektę geometrii - my musimy tylko nacisnąć włącznik.

Ponadto warto wspomnieć, że Samsung The Freestyle wyposażony został w wysokiej klasy głośnik 360° i system Smart TV producenta, a do jego zasilania wystarczy powerbank z przewodem USB-C.

Samsung The Freestyle - niecodzienny projektor już wkrótce w Polsce

Jak widać nowy sprzęt Koreańczyków zapowiada się na spełnienie marzeń gadżeciarzy i kinomanów. Co jednak ważniejsze, już niedługo będzie go można kupić w Polsce.

Co prawda nie znamy jeszcze oficjalnej daty startu przedsprzedaży, ale wiemy, że nastąpi to w zasadzie na dniach. Jeśli chcecie jako pierwsi dowiedzieć się o uruchomieniu zamówień, polecamy skorzystanie z formularza rejestracji dostępnego na stronie producenta - link znajdziecie tutaj.

