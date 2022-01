Kup odkurzacz Samsung Jet w promocji i zgarnij prezent o wartości do 799 zł

Na początek nowego roku Samsung przygotował promocję dla osób, które chcą utrzymać porządek w swoim domu. Kupując odkurzacz Samsung Jet można otrzymać prezent o wartości do 799 zł.

O tym że dobry odkurzacz to przede wszystkim odkurzacz skuteczny, który umożliwia łatwe docieranie do każdego zakamarka w domu, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ma on również mieć dodatkowe funkcje, które służą wygodzie oraz mogą sprawić, że domownicy będą po niego chętniej sięgać. Samsung obiecuje, że właśnie taki sprzęt ma w swoim portfolio.

Na przykład Samsung Jet 90 to lekki i poręczny odkurzacz bezprzewodowy o mocy 550 W, który z łatwością powinien sobie poradzić zarówno na grubych dywanach, jak i twardych podłogach. Wyposażony on jest w baterię, która pozwala na godzinę odkurzanie bez ładowania. Rozładowaną baterię możemy zastąpić zapasową i wydłużyć czas działania urządzenia o kolejną godzinę. Odkurzacz zajmuje mało miejsca, a dzięki wolnostojącej stacji ładującej możemy mieć go zawsze w zasięgu ręki. Z kolei pojemnik na kurz oraz system filtrujący nadają się do mycia pod bieżącą wodą, co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Teleskopowa rura ma 4-poziomową regulację długości. Wśród akcesoriów dołączonych do odkurzacza Samsung Jet 90 są między 4 rodzaje szczotek oraz elastyczna końcówka.

Kup Samsung Jet i odbierz prezent

Samsung Jet to sprzęt przydatny przy sprzątaniu domu. Liczba dodatków w zestawie zależy od modelu, od modelu także zależy prezent, który można otrzymać w promocji. Są to:

stacja czyszcząca, dodatkowa bateria lub Jet Tool Kit przy zakupie odkurzacza Samsung Jet 75 lub Jet 90,

Jet Tool Kit przy zakupie odkurzacza Samsung Jet 60 lub Jet 70.

Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować produkt pod tym adresem oraz pozostawić opinię o nim na jednej ze stron określonych w regulaminie. Promocja obowiązuje od 3 stycznia do 28 lutego 2022 roku lub do wyczerpania puli nagród. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi:

728 stacji czyszczących Jet,

387 zestawów Jet Tool Kit White,

220 zestawów Jet Tool Kit Silver,

1700 baterii Jet.

