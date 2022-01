Pierwszy taki monitor na świecie. Samsung pokazał nowość

Samsung zaprezentował pierwszy tego typu monitor na świecie. Mowa o gamingowym modelu 4K Ultra HD z odświeżaniem aż 240 Hz.

Jeszcze przed startem targów CES 2022 w Las Vegas Samsung zaprezentował trzy nowe monitory z serii Odyssey — gamingowy model Neo G8, model smart M8 oraz wariant dla profesjonalistów o oznaczeniu S8. Wrażenie robi szczególnie pierwszy z nich.

Pierwszy taki monitor na świecie

Samsung Odyssey Neo G8, czyli model dla graczy, zasługuje na szczególnie wyróżnienie. To pierwszy na świecie monitor, który przy rozdzielczości 4K Ultra HD potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 240 Hz.

Samsung Odyssey Neo G8 wyposażony jest w 32-calową matrycę MiniLED. Ta dodatkowo jest zakrzywiona (1000R) i wykorzystuje technikę Samsung Quantum Matrix. Dzięki temu monitor ma osiągać maksymalną jasność nawet 2000 nitów. Warto wspomnieć też o 12-bitowej głębi kolorów.

Co jeszcze ma do zaoferowania Samsung? Między innymi system CoreSync, który automatycznie rozpoznaje kolory wyświetlane na ekranie i na tej podstawie dopasowuje tylne podświetlenie. Ma to działać podobnie jak Ambilight w telewizorach Philipsa. Poza tym monitor ma dwa złącza HDMI 2.1 oraz jedno DisplayPort 1.4.

Cena Samsung Odyssey Neo G8 nie jest jeszcze znana, ale możemy się domyślać, że nie będzie ona niska. Prawdopodobnie powinniśmy się spodziewać kwoty co najmniej kilku tysięcy złotych.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung