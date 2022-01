To najszybszy, gamingowy komputer na świecie. Dosłownie!

Firma Sega stworzyła komputer gamingowy na kółkach. Rozpędza się on do 100 km/h. Po co? Bo mogli to zrobić.

Japońska firma Sega (ta od gier z niebieskim jeżem o imieniu Sonic) stworzyła najszybszy gamingowy komputer na świecie. Nie chodzi jednak o wydajność i liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.

Najszybszy komputer na świecie

Komputer wyposażony jest w koła oraz silnik, który pozwala mu rozpędzić się do około 100 km/h. W tym miejscu ktoś mógłby zapytać — po co? Nie ma na to żadnej sensownej odpowiedzi. Mogli to zrobić, więc to zrobili. Czasami coś warto stworzyć dla samej zabawy i satysfakcji.

Poza tym to naprawdę wydajny komputer. Wyposażony jest w procesor Intel Core i9-12900K, kartę graficzną Radeon RX 6900 XT, 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 (szkoda, że nie są szybsze), płytę główną ASRock Z690M-ITX oraz dysk Crucial SSD M.2 o pojemności 2 TB. Całkiem mocny zestaw, nawet do grania w 4K Ultra HD.

Komputer nie powstał jako urządzenie, które trafi do sprzedaży. To jednorazowy projekt i unikalne urządzenie. Natomiast PC trafi do jednego z graczy, którzy zasubskrybują oficjalny profil Sega na Twitterze i opublikują wideo z komputerem na torze wyścigowym (powyżej).

